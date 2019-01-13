孔曉振窩家中遇《鎖命危機》

2019年01月13日 04:10 中國時報 李承陽 報導

孔曉振（右）拍片時天氣超冷，對演員也是一大折磨。（采昌國際多媒體提供）

電影《鎖命危機》找來「男神收割機」孔曉振擔任女主角，她的演技縱橫電視劇與電影，是南韓公認最具代表性的演員；光是提到她的名字，就讓觀眾提高對電影的信賴度。這次她挑戰驚悚議題之作，將演繹被陌生人威脅性命的角色，真實傳遞角色極具張力的情緒。

觀眾在觀賞本片的過程中，會不斷在心中提問：到底凶手是誰？為什麼威脅孔曉振？什麼時候？人在哪裡等疑問，緊張感貫穿全片；再加上主角身為平凡上班族，生命卻受到身分不明的陌生人威脅，激烈的情緒變化以及孤軍奮戰的過程，會讓觀眾聯想起自己或身邊的人，都可能會遇到這樣子的犯罪情況。

緊張懸疑貫穿全片

電影導演李權表示：「因為主角不知道威脅自己的人是誰，所以對陌生人產生的毛骨悚然，以及心理層面上的不安，都能讓觀眾更投入其中。」孔曉振更自信保證：「想要驚悚感受的觀眾，這部嶄新且貼近現實生活的驚悚電影，絕對可以滿足你的欲望。」

劇情講述孔曉振飾演的平凡獨居女子，某天下班回家發現房門的電子密碼鎖，蓋子竟被陌生人打開；還在當晚睡前，聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。雖然她向警察報案，但警察對如此程度的案件並沒有理會。她自行調查後，才驚覺原來這間套房裡面似乎還住著另一位不請自來的陌生人。電影18日在台上映。

(中國時報)