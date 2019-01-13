貼近現實居住犯罪議題引共鳴

2019年01月13日 04:10 中國時報 李承陽 報導

近年來韓國特效鉅製電影風靡全亞洲，舉凡《與神同行》系列、《屍落之城》、《軍艦島》等片在台均叫好叫座，除了有強大的特效片，各種社會議題的類型片也相當風靡，最新的電影《鎖命危機》，正是反映「居住犯罪」的話題之作。

根據南韓統計廳在2018年7月公布的數據顯示，南韓在2018年的普通家庭數約為1975萬戶，其中獨居戶數約為573萬戶，占全體的29.1％。而在獨居戶當中，獨居女性的人數又為284.3萬人，占獨居戶總數的一半，統計廳預測，獨居女性將在2025年增加到323.4萬人。

由於獨居的人數逐年增加，許多犯罪電影應運而生；像是2013年引起「門鈴奇談」恐怖旋風的電影《捉迷藏》，片中描述陌生人在門鈴旁標示該戶性別、人數而入侵，讓許多觀眾對這樣的恐懼很有共鳴。

2018年以「旁觀者效應」作為主題的《致命目擊》，把社區居民冷漠、自掃門前雪刻畫得淋漓盡致；而《鎖命危機》更是一部貼近現實生活、讓觀眾喘不過氣的懸疑驚悚片。

(中國時報)