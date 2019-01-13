台酒年菜預購暖身子補舌尖

2019年01月13日 04:10 中國時報 報導張羽萱

台灣菸酒公司釀酒歷史已逾百年，在專研製酒技術之餘，更發揮核心能力，研發符合國人生活習慣與口味的御饌珍饈，推出合乎健康養生概念的頂級創意佳餚供消費者選購，並為滿足消費者需求，將各式「酒」融入食材中，以「台酒」品牌，開發出道道的酒香年菜好佳餚。

台酒全力投入年菜市場，民國100年時，春節年菜銷售業績為台幣4000萬元，107年時則銷售近億元，有近150％的顯著成長。酒香特色風味絕佳的年菜產品深受國人喜愛，其中香腸組合、紅麴豬腳、何首烏人參雞更是長年熱銷的經典商品，預估108年台酒春節年菜將成長30％達到1.3億元台幣、銷量30萬盒。

台酒108年春節年菜推出21道品項，台酒年菜最大特色就是以酒入菜，用公司自製的各種酒款來調配不同料理，酒香四溢。今年的酒香年菜使用紹興酒、花雕酒、紅露酒、高粱酒、米酒、何首烏酒、雙鹿五加皮酒等7種酒款來烹煮不同年菜料理。

送禮自用兩相宜

台酒美味酒香年菜，以禮盒方式呈現，送禮自用兩相宜，隆重獻上各式酒香的獨特料理，讓您在春節期間補身子也補舌尖，輕輕鬆鬆美味上桌，一起與家人熱鬧圍爐，揭開美好豬年的序幕。

提醒您喝酒不開車

(中國時報)