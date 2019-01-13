大湖採草莓免塞車有撇步

2019年01月13日 04:10 中國時報 報導陳曉銘

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每年12月起至翌年4月為大湖草莓盛產季節，大湖素有「草莓王國」美譽，在大湖草莓觀光果園，遊客可到田間享受現採水果的樂趣，並帶些現採草莓回家與親友享用。春節期間大湖採草莓人潮將達到最高峰，建議遊客錯開春節期間。交通小撇步是下苗栗交流道後接72快速道路往大湖走到底，再左轉獅潭方向，輕鬆採草莓不必人擠人。

順遊景點推薦「苗栗銅鑼炮仗花公園」，地點在銅鑼環保公園旁邊，周邊停車方便。通常在每年的2、3月是炮仗花花季，今年因暖冬，炮仗花現已悄悄盛開；且炮仗花步道旁種植櫻花，可順便欣賞粉櫻。

大湖採草莓推薦行程

1.大湖採草莓→大湖酒莊→台灣客家文化園區→三義勝興車站→三義龍騰斷橋→賦歸溫暖的家。

2.銅鑼炮仗花公園→大湖採草莓→大湖酒莊→雪壩國家公園管理處→清安豆腐老街→大湖天空之城→賦歸溫暖的家。

3.大湖採草莓→大湖草莓文化館→雪霸國家公園管理處→獅頭山國家風景區→南庄老街→賦歸溫暖的家。

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(中國時報)