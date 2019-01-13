大湖採草莓免塞車有撇步
中國時報
報導陳曉銘
住宿旅遊e便利通 立即掃描
e便利通
每年12月起至翌年4月為大湖草莓盛產季節，大湖素有「草莓王國」美譽，在大湖草莓觀光果園，遊客可到田間享受現採水果的樂趣，並帶些現採草莓回家與親友享用。春節期間大湖採草莓人潮將達到最高峰，建議遊客錯開春節期間。交通小撇步是下苗栗交流道後接72快速道路往大湖走到底，再左轉獅潭方向，輕鬆採草莓不必人擠人。
順遊景點推薦「苗栗銅鑼炮仗花公園」，地點在銅鑼環保公園旁邊，周邊停車方便。通常在每年的2、3月是炮仗花花季，今年因暖冬，炮仗花現已悄悄盛開；且炮仗花步道旁種植櫻花，可順便欣賞粉櫻。
大湖採草莓推薦行程
1.大湖採草莓→大湖酒莊→台灣客家文化園區→三義勝興車站→三義龍騰斷橋→賦歸溫暖的家。
2.銅鑼炮仗花公園→大湖採草莓→大湖酒莊→雪壩國家公園管理處→清安豆腐老街→大湖天空之城→賦歸溫暖的家。
3.大湖採草莓→大湖草莓文化館→雪霸國家公園管理處→獅頭山國家風景區→南庄老街→賦歸溫暖的家。
更多的大湖草莓季旅遊資訊盡在e便利通，現在馬上體驗！
住宿旅遊「e便利通」：
benliton.com/hotel/index
服務電話：0800-231-281
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。