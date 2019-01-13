2019年01月13日 04:10 中國時報 周子傑 報導

三個世紀以來皆由同一家族經營的馬爹利（Martell），不僅是甘邑區最古老的酒莊，也成功創造出專屬風格：細膩滑順，並帶有獨特淡雅花香的甘邑。圖片提供各品牌

以生產單一年分甘邑聞名的御鹿（Hine），在英法兩地皆有酒窖，且得到兩地法規允許來回熟成，其他品牌難以模仿。圖片提供各品牌

冬天，是有「生命之水（Eau de Vie）」之稱的白蘭地緊鑼密鼓的蒸餾期，如果渴望一款口感較威士忌更圓融和諧，香氣卻芬芳多樣的烈酒，甘邑（Cognac）是不會出錯的選擇；若嚮往那些性格卻不張狂，且能在品嘗時走上一段時空之旅的酒，則不能錯過雅馬邑（Armagnac）！

台灣的威士忌接受度及消費力在世界名列前茅，雖值得驕傲，卻也間接排擠了其他烈酒在本地的能見度，白蘭地更是其中最被低估者。不過，只要是4、5年級生一定記得，在過去「台灣錢淹腳目」的年代，白蘭地才是主宰本地烈酒市場的王者，時間長達數十年之久，全盛時期市場規模是威士忌的5倍之多。

被譽烈酒世界女神

對比台灣，國際上對於白蘭地的需求，不僅不減反增，且有愈來愈熱的趨勢。美國說唱歌手巴斯達韻（Busta Rhymes）以一首〈Pass the Courvoisier〉（Courvoisier是法國著名的甘邑品牌）助甘邑在90年代順利敲開美國市場，成了奇貨可居的高端象徵；近年中國大陸更取代美國，成為白蘭地最大的市場。從16世紀至今屹立不搖，有「烈酒世界女神」之美譽的白蘭地，無論是歷史的厚度、風味層次的變化，抑或是工藝及品味的深度，較威士忌皆有過之而無不及。

白蘭地確切的發源地已不可考，白蘭地一詞正式出現在16世紀，荷蘭及英國商人開始在今日夏朗德河岸採購葡萄酒並進口到本國，由於進出口稅金是按船上的貨運量計算，這些商人為規避高額稅金，便蒸餾酒液以減少實際重量，等順利入關之後，再加水回到酒桶裡。白蘭地（Brandy）的字源，便來自荷蘭文的「Brandewijn」，即「燒酒（burned wine）」之意。

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(中國時報)