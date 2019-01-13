甘邑XO級至少須陳年10年

2019年01月13日 04:10 中國時報 周子傑 報導

甘邑是調和藝術的極致展現！每滴生命之水都有自己的特殊風格，調酒師僅能從中擷取一小部分，以保持甘邑風味的和諧。圖片提供各品牌

在橡木桶製造過程中，工匠會用炭火烘烤木桶，令木桶釋放出皮革、煙草或香料等香氣，並於熟成過程賦予「生命之水」更多內涵與層次。圖片提供各品牌

人頭馬及路易十三的現任首席釀酒大師Baptiste Loiseau。圖片提供各品牌

白玉霓為甘邑的主力葡萄品種，因酸度高不適合直接飲用，蒸餾後卻愈現潛力。圖片提供各品牌

軒尼詩家族的第4代傳人Maurice Hennessy對今日甘邑分級有舉足輕重的影響；從左到右分別為軒尼詩百樂廷皇禧、X.O、V.S.O.P以及百樂廷甘邑。圖片提供各品牌

御鹿這支H by Hine甘邑，混合20種來自大小香檳區陳年4年以上的生命之水來調配，是非常推薦的甘邑入門款。圖片提供各品牌

Martell的藍帶甘邑白蘭地不僅是世界第一瓶X.O級甘邑，且是該品牌於1912年便已推出的經典之作。圖片提供各品牌

簡單來說，甘邑是白蘭地的一種，但並非所有以葡萄蒸餾出的白蘭地，都可被稱作甘邑。法國人視葡萄酒及烈酒文化為珍貴的文化遺產，想在酒瓶上掛上甘邑兩字，必須嚴格遵守法國於1936年頒布的「原產地名稱管制法（Appellation d’Origine Controlee；簡稱AOC）」，這套法令除規定釀造甘邑的白葡萄為特定品種及使用比例之外，還必須在銅製蒸餾器進行二次蒸餾，並於橡木桶陳年2年以上。

甘邑的命名由來，是法國西南部的一座同名鄉間小鎮。早於AOC明文規定前，法國政府在1909年便以甘邑鎮為中心，將夏朗德河兩岸地區劃為甘邑的專屬產地，不僅遏止了劣質白蘭地冠上「甘邑」名號，更重要的是，甘邑區依不同特質再細分的幾個區塊，如大香檳區（Grande Champagne）、小香檳區（Petite Champagne）、邊緣林區（Borderies）、優質（Fins Bois）、良質（Bons Bois）及普通林區（Bois Ordinaires），所產出的甘邑各有明顯的風味輪廓，那不僅是所謂的「莊園（Cru）」，更是令甘邑之所以獨特而珍貴的主因。

葡萄品種影響風味

莊園及葡萄品種對甘邑的風味具有深刻影響，以最靠近甘邑鎮的大小香檳區為例，兩區的土壤皆屬富含石灰質的白堊土，種植於此的葡萄品質特別好，是各大酒莊爭搶的對象，這種土質不僅能賦予蒸餾液複雜的風味層次，且很適合放入橡木桶中陳年。

只取大小香檳區葡萄釀製的甘邑，會冠上「The Fine Champagne」字樣（1927年首見於Remy Martin的VSOP），為葡萄優質血統掛保證。釀製甘邑的葡萄主要有白玉霓（Ugni Blanc）、白福爾（Folle Blanche）及高倫巴（Colombard）3種，都是白葡萄種，雖剛釀成的葡萄酒酸度過高不適合直接飲用，蒸餾後卻愈現潛力，陳年過後更洋溢著水果、香草及花香氣息。

甘邑的蒸餾、熟成及調合，則取決於酒莊的傳統及風格，許多不外傳的祕方，只有以師徒制傳承的酒窖大師（或稱釀酒大師）才能知曉。銅製的葫蘆型蒸餾器不只是主流，也是傳統，每年大概都是11月至隔年3月葡萄收成之後進行蒸餾，Remy Martin堅持帶渣蒸餾2次，且只取酒心；Martell則只蒸餾去除所有沉積物及雜質的清澈葡萄酒。

賦予甘邑酒體、香氣及琥珀色澤的，是用來陳年的木桶。多數甘邑酒莊用來陳年的木桶主要有2種，如生長在法國托昂賽（Troncais）森林的橡木，它的年輪紋理細密，用作木桶會讓甘邑散發輕柔木香，單寧也較低；至於木紋較疏的利穆贊橡木，則可吸收更多酒液，賦予甘邑更乾爽且具木質調的口感。

甘邑皆為調和而成

許多人之所以對甘邑戒慎恐懼，是因為搞不清楚甘邑級別的專有名詞，甘邑的級別確實不如威士忌以年分區分來得直接了當，但要記住也絕非天大困難。要注意的是，由於甘邑都是調和而成，究竟用了哪些年分或莊園的酒，只有酒窖大師知道而已，有些高級甘邑甚至採用多達40、50種的甘邑調製，所以甘邑級別的陳年時間，是以調制組合裡最年輕的酒來計算。

最入門的VS級為「非常特別（Very Special）」之意，須在木桶陳年2年以上；VSOP代表「卓越陳年（Very Superior Old Pale）」，須在木桶待個4年以上，為許多調酒師的最愛；XO則是「特級陳年（Extra Old）」，最年輕的生命之水必須陳年10年以上；「拿破崙級（Napoleon）」介於優選及特選之間，陳年時間通常是6年以上。比較少見的級別，還有「珍藏陳釀（Vieille Reserve）」及「忘年陳釀（Hors d’Age）」，則代表超越XO特級陳年、更高品質的甘邑。

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(中國時報)