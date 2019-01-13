品醇雅馬邑踏上時空之旅

2019年01月13日 04:10 中國時報 周子傑 報導

雅馬邑的蒸餾及陳年形式質樸，卻很能保存葡萄酒裡的各種幽微香氣，同時呼應最初是在地農人自產自銷的淵源。圖片提供各品牌

雅馬邑區的風土特質比甘邑區更活躍、多樣且鮮明，因此雅馬邑酒標上不僅會明白標示產區，在品嘗雅馬邑時，酒莊及釀酒師也彷彿透過它頌揚在地風土。圖片提供各品牌

Castarede是非常古老的雅馬邑家族品牌，成熟圓潤是其最大特色，年輕的VSOP便已優秀，XO則含至少20年的陳酒，同時更以出色的年分酒聞名。圖片提供各品牌

Castarede是非常古老的雅馬邑家族品牌，成熟圓潤是其最大特色，年輕的VSOP便已優秀，XO則含至少20年的陳酒，同時更以出色的年分酒聞名。圖片提供各品牌

雅馬邑與甘邑一樣，都是蒸餾葡萄酒所得來的烈酒，雖然雅馬邑誕生的時間比甘邑還要早，在14世紀已有記載，不過其國際知名度、能見度或消費量卻遠低於甘邑。這不意味雅馬邑的品質不如甘邑，兩者的原料雖相同，但其實存在顯著差異；套用烈酒專書《Distilled》的比喻，雅馬邑與甘邑的相似點如同葡萄表皮那般淺薄，兩者的關係更像愛爾蘭威士忌與蘇格蘭威士忌，各自擁有獨特的個性。

巴科葡萄成關鍵

釀製雅馬邑所用的葡萄雖與甘邑類似，也以白玉霓為主、白福爾及高倫巴為輔，不過雅馬邑卻多了19世紀晚期引進、由白福爾及美國Noah葡萄嫁接的巴科（Baco）葡萄，後者正是讓雅馬邑能有如此美妙又複雜風味的功臣。有趣的是，釀製甘邑的白葡萄酒因酸度過高而無法直接飲用，但釀製雅馬邑的白葡萄酒不僅能直接端上餐桌，也更能直接感受風土對其的影響。

雅馬邑的產區位於甘邑區南邊約250公里處，3個莊園分別為「下雅馬邑（Bas-Armagnac）」、「上雅馬邑（Haut-Armagnac）」以及「泰納赫茲（Tenareze）」；其中又以下雅馬邑產區評價最高，產量也最豐。下雅馬邑區的土質為沙質矽藻黏土，風土特質也比甘邑區更活躍、多樣且鮮明，因此雅馬邑酒標上不僅會明白標示產區，在品嘗雅馬邑時，也總覺得酒莊及釀酒師彷彿正透過它來頌揚在地風土；某種程度來說，這或許更接近蘇格蘭單一麥芽威士忌。

展現釀酒師性格

雅馬邑在蒸餾生命之水時，是採傳統的柱式蒸餾，現行可見的蒸餾器，是基於1818年的樣版慢慢改良而成。它由幾塊銅板組成，酒液會慢慢穿透銅板，當酒精濃度到達55％左右，再冷凝成為液體。這種單次蒸餾不僅形式質樸，且很能保存葡萄酒裡的各種幽微香氣，頗能呼應雅馬邑最初是在地農人自釀自餾的淵源。

甘邑名廠軒尼詩（Hennessy）認為，甘邑並非釀造，而是創造出來的，是調和藝術的極致展現，但雅馬邑抱持不同見解。區分甘邑級別的許多專有名詞（如VSOP及XO等），雖在雅馬邑也都找得到，但其死忠酒迷特別鍾情於單一年分及單一莊園，此與雅馬邑不只是要宣示酒莊及釀酒師的性格，更像要褒揚這瓶酒與土地的根源有關；就連用來陳年的橡木桶，也全都出自當地。

在不失果香及香草的情況之下，啜飲雅馬邑所能感受到的粗獷陳腐味，以及種種不拘小節的土壤辛香調，正是最大魅力所在；就連透過某個久遠的年分遙想當年風土，走上一段時空之旅，於品嘗雅馬邑時也都能美夢成真。

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(中國時報)