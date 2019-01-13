蘇格登威士忌老饕私藏佳釀

2019年01月13日 04:10 中國時報 報導王儒哲

蘇格登威士忌老饕私藏佳釀限量禮盒。圖片提供帝亞吉歐

蘇格登威士忌老饕私藏佳釀限量禮盒。圖片提供帝亞吉歐

單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登推出3款2019年限量新春禮盒，以金醇佳釀和經典年菜間迸發的絕妙好滋味迎接節慶！傳統中菜著重烹煮技法，費工耗時、料理味道複雜度高，而以緩蒸慢餾工藝為標誌、層次豐富的蘇格登單一麥芽威士忌，更是老饕長年口耳相傳「搭中菜最對味」的私藏佳釀。

蘇格登2019年新春禮盒推出3款全新限量包裝，外盒選用符合年節熱鬧主題的正紅色以及蘇格登經典的湖水綠作為底色，燙印多種象徵品牌精神的圖騰─古銅金篆刻的鮭魚代表Glen Ord酒廠產區純淨的「天地之水」，蒸餾器代表蘇格登最自豪的「緩蒸慢餾」精湛工藝，而橡木桶則代表酒液「曠時熟成」的平衡風味。全新外盒設計彰顯尊貴氣息，每款酒最引人入勝的風味也幻化成一句年節吉祥話印於外盒上，絕對是新春送禮和團聚時刻的首選。

杏仁與香料完美融合

堪稱「年菜之王」的佛跳牆，講究用料專精以及細火慢燉的技法，是標準的功夫菜，以多種珍貴食材入饌，濃郁鮮美，香味四溢。搭配層次豐富、口感圓潤滑順的蘇格登12年單一麥芽威士忌，不僅提升湯頭餘韻的甜味，齒頰更是飄散焦糖香氣。

由蘇格登首席調酒師Maureen Robinson親自落款大作，糖漬蘋果與綿甜香蕉的氣息巧妙平衡，溫暖的杏仁和香料完美融合，是一款專為台灣品飲者量身打造的作品。搭配經典年菜「無錫排骨」更是適合。

以豬肋排佐醃料熬煮燒成的名菜無錫排骨，汁多醬稠、鹹中帶甜，十分入味。搭配蘇格登大師精選單一麥芽威士忌，酒體中豐富的莓香與果味更加彰顯料理多層次的口感，與肉質中飽含的豐潤油脂交融，讓絲滑般的甘甜綿延不絕。

蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒，酒液於橡木桶沉著熟成，搭配經典年菜「乾煎鯧魚」，鯧魚帶有「年年有餘」和「昌盛興隆」的寓義，為年夜飯餐桌上的要角，肉質豐厚、口感細緻紮實、油脂清爽。搭配蘇格登15年單一麥芽威士忌，藉由酒體中的清新花果香帶出海魚的鮮甜滋味，細膩美味。

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(中國時報)