2019年01月13日 04:10 中國時報 報導王儒哲

橡木桶禮盒送禮增值首選。圖片提供橡木桶

時逢年前送禮旺季，橡木桶洋酒為台灣消費者準備多元又精緻的春節禮盒，無論是葡萄酒、威士忌、白蘭地，一應俱全。除高端酒禮外，還配有精緻酒杯，獨具風格的禮盒供你選擇。美杯、美酒一次在橡木桶準備齊全。而在春節圍爐部分，則有各種優質葡萄酒供你選擇：澳洲傳奇釀酒師Penflods Max's系列、媲美Alamaviva的小智利王Escudo，不僅實惠，且款款系出知名酒莊。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，春節送禮仍以威士忌為大宗，約占總營業額5成。而在口味選擇上，台灣消費者依然偏好風格甜美的酒款，諸如全球唯一在西班牙熟成過PX桶的蘇格蘭威士忌Nomad，抑或以輕盈橙花香著名的愛倫Arran酒廠，都是這次威士忌禮盒的銷售龍頭之一。另外，增值性也是選禮的重要考量，全球威士忌投資指標WMI指數（Whisky Magzine Index）是行家選酒必參考的指標，而橡木桶洋酒獨家代理的雲頂Springbank、波摩Bowmore，都是長年榜上有名的知名酒廠，自然也成了銷售主力。

橡木桶洋酒總經理袁德珮更補充，在除夕圍爐夜的部分，由於台菜多半以大量辛香料入菜，口味較厚重油膩，除選擇烈酒外，香氣濃郁、單寧扎實的新世界葡萄酒，也是佐中餐的上選。

新世界的葡萄酒，諸如南澳，長年來一直以飽滿而充滿活力的風格而聞名，其中被譽為南半球之王的Penfolds酒莊是所有愛好新世界的酒迷不可不知的名莊。其推出的讚譽葡萄酒Max's Promise，再現最為人所樂道的Grange大師風範，並且因應年節送禮需求，特別以喜氣的中式傳統花紋做設計。

此外，智利更是近十年來異軍突起的新世界產區，近期出產許多足以媲美波爾多名莊的頂級酒款，如智利王Almaviva。但智利名酒近十年來價格年年飆升，在預算內若想品嘗來自南半球的佳釀，小智利王Escudo會是你最佳的選擇。

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(中國時報)