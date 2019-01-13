ŠKODA年終健檢滿額贈好禮

2019年01月13日 04:10 中國時報 報導郭隆富

每年在農曆春節前後是台灣消費者用車最密集的階段，舉凡全家團聚、出遊或是訪友都是愛車出動的高峰期。因此ŠKODA特地規畫年終健檢活動：在提供的24項免費健診項目中包含引擎、底盤、煞車、變速箱、電瓶等多樣基本功能檢測，以及車輛外觀如前後燈組、雨刷、輪胎等，確保車主能夠輕鬆出遊。

此外，ŠKODA對自費進行其他保養項目的車主，同時提供滿額贈的優惠，三重門檻分別為：滿4999元的原廠隨行保溫杯、滿8999元的原廠野餐墊以及滿1萬4999元的原廠旅行袋等。而針對需要進行車輛鈑噴的車主，ŠKODA亦提供「鈑烤專案滿額禮」，消費滿1萬5299元以上，即可擁有精品抽獎機會。

(中國時報)