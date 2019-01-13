2019年01月13日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

ROYAL ELASTICS經典款掀復古風。圖片提供ROYAL ELASTICS

ROYAL ELASTICS創立於1996年的澳洲，當時年僅20歲的Tull Price和Rodney Adler厭倦在滑板的過程中受到鞋帶干擾，進而開發出彈力帶系統，創造出第一雙ROYAL ELASTICS無鞋帶休閒時尚鞋款。

繼2018S／S時尚風潮洗禮，本季ROYAL ELASTICS以Mother Earth為靈感啟發，推出ART DECO裝飾藝術氛圍的ICON-DOTS和ICON-CROSS等經典款，並以致敬90年代的未來復古風格輕量鞋款MIDNIGHT RIDER，義無反顧揭開潮流篇章。

2018秋冬系列，ROYAL ELASTICS回歸大地初心，不論是沉穩內斂的自然之美，或是華麗豐富的色彩躍動，都象徵著生命復甦，並與之柔軟共舞；而在設計上深受ART DECO裝飾藝術運動啟發，在高質感的愛馬仕級苯染皮鞋面，勾勒出精緻的幾何圖型及完美輪廓，打造出多樣的時尚SNEAKER，創造最新的皇家流行脈動。

(中國時報)