看《刀說異數》珍藏黑髮葉小釵公仔

2019年01月13日 04:10 中國時報 李承陽 報導

素還真出道多年，依舊是霹靂的人氣王。圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂國際多媒體斥資2.5億大成本製作的重啟劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，將登上大銀幕舉辦鐵粉特映場，限量500套的《刀說異數》18周威秀影城特映票，加上套票限定特典「葉小釵公仔黑髮版」，16日在全台5間威秀影城的指定櫃開賣。

原價5400元的套票，限時限量販售4860元，激省540元，還可先劃位，享受大螢幕震撼不用搶位急呼呼，並擁有全球唯一葉小釵年輕版特典公仔「葉小釵公仔黑髮版」。

李千那唱主題曲

套票為《霹靂英雄戰紀之刀說異數》（上半季）18周24小時搶先看電影票18張，在威秀影城放映，套裝內容物除公仔外，另有《霹靂英雄戰紀之刀說異數》龍骨聖刀造型禮，購買套票者，憑龍骨聖刀造型禮可觀賞16日21點30分的《啞子的哭聲》特映會。

日前公布最新劇集由李千那演唱主題曲〈紅塵笑〉，她透露獲邀當下毫不猶豫承諾答應配唱，即便正處於新專輯的宣傳期同時也在籌備演唱會，但身為霹靂迷，就算犧牲自己的休息時間也要為《霹靂英雄戰紀之刀說異數》獻金嗓。《霹靂英雄戰紀之刀說異數》實體DVD將在23日雙通路發售。

(中國時報)