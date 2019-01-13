英雄赤膽盡本色殘軀傲骨氣長歌
三教同心，聯手誅魔。六弒荒魔開啟人魔之戰，為了解除熾煉界之禍。罪佛赦無心、青陽子、玉離經，儒道釋三教高手同時踏入魔城之內，殊不知三條通道之內變化萬千。青陽子、玉離經，兩人遭遇最大考驗。罪佛赦無心坐鎮在後，究竟盤算什麼？
為了解救風僧白雲劍，戒刀元佛子親以戒刀牽引，逼出虛無附身的白雲劍。摯友對決，生死盡在起招之間，就在風僧白雲劍殺招盡出，元佛子決意挺身擋招，隨之，摧動最高段天佛七元相，要逼出第三名異魔者：萬魔之罪，虛無。
殘軀傲骨氣長歌，一片丹心終不悔。萬夫莫敵英雄魄，千古黃沙江山淚。面對無數強敵，一波又一波的人海戰術，君奉天盡顯英雄膽識，一身豪氣俠骨，正法在手橫掃千軍，見證天下無敵，群魔無不喪膽，只因胸懷碧血丹心。鬼麒主眼見勇者不敗，唯有，故技重施。欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第十七章：魔威天下。第十八章：淒雨、紅葉、魔之劍。
(中國時報)
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