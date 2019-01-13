鄧希平 開創玫瑰紫釉新生命

2019年01月13日 04:10 中國時報 報導何志平

鄧希平作品，〈郎紅法口天球瓶〉。照片提供元素藝術

玫瑰紫釉是高溫銅紅釉中的一種名貴品種，屬於明代景德鎮官窯。它的特色是在紅色之中又泛現出一種紫色的色調，像極了玫瑰的顏色，故又稱為玫瑰紫。

宋鈞窯時即以氧化銅為著色劑，並利用氧氣的控制來燒製銅紅釉，只不過當時的技術無法穩定地燒出玫瑰紫釉色，火候及控制難以用人工掌握，導致成品良率極低，故當時工匠稱之為「牛頭馬面」，意思是非牛非馬難以掌握。這種技術層次一直到清朝也未曾讓釉色穩定下來，所以傳世的玫瑰紫珍品極少。

罕見珍品 世紀收藏

玫瑰紫釉的創新為陶瓷裝飾工藝開闢了一個新境界，明代寶石紅、霽紅，清代郎窯紅、及一些窯變釉的出現，均與玫瑰紫釉有關。1942年出生，景德鎮唯一高溫色釉國家級代表性傳承人、非物質文化遺產（傳統顏色釉瓷）代表性傳承人、也是中國工藝美術大師的鄧希平，浸淫景德鎮傳統顏色釉研究開發近四十年，故有著「顏色釉女王」的美譽，也是傳說中玫瑰紫釉的恢復與創新者。

畢業於武漢大學化學系的鄧希平，既是藝術家也是科學家，這樣雙重身分與知識水平，終於讓她在1995年掌握出製程的技術，成功地燒出令人嘆為觀止的玫瑰紫釉。她說，這種釉屬於銅紅釉的一種，在經過1370度以上的還原燄一次燒成後，會呈現均勻的玫瑰紫色調，釉面十分光亮，有均勻的小碎紋又屬裂紋釉，製品稍有脫口，脫口處顯露出玫瑰紫的過渡色調卻又十分自然和諧。

以2002年1月被中國歷史博物館「世紀收藏」工程珍藏的鄧希平作品〈玫瑰紫釉福桶瓶〉而論，這項造型巧奪天工、色調堪稱玫瑰紫釉代表的作品，原器型是出自故宮藏瓷〈鹿頭尊〉，該尊盛行於康熙至乾隆期間，是屬於工藝性頗高的聖盛世作品。鄧希平將〈鹿頭尊〉的瓶耳改為象頭，象徵「吉祥如意」和「出將入相」的意義，瓶身也隨著象頭進行相應的比例調整，再搭配自瓶底向上，由紅漸白的玫瑰紫釉，給人精美、華貴之感。

屬於景德鎮名瓷

元素藝術總經理陳進益表示，瓷器是中華工藝的瑰寶及美學極致的展現，尤其釉瓷更是極品，那種無法用語言形容的奇光異彩，叫人感嘆不已，驚訝萬分。

他說，鄧希平大師創作的〈玫瑰紫釉福桶瓶〉器型比例完美，再搭配玫瑰紫釉特有的色澤與高貴質感，整件作品給人端莊大方，豐滿富態的美感。同時，又有迎春接福的好兆頭，是件具有深厚文化內涵的陶瓷藝術珍品。

鄧希平的作品多樣而豐富，她在科技與藝術之間，用辛勤的汗水、高超的技巧搭建出一座多彩的玫瑰紫釉橋樑。其創作的許多顏色釉作品被國內外著名博物館收藏，其價格與景德鎮頂尖的國家級陶瓷藝術大師比肩，其中代表性作品〈300件郎紅釉美人肩花瓶〉多次被選為國家主席出訪禮品。

先後創造新型顏色釉40多種的鄧希平表示，景德鎮傳統顏色釉瓷是景德鎮四大傳統名瓷之一，又稱人造寶石，是我國非物質文化遺產中的瑰寶。

2013年鄧希平創辦了「鄧希平名瓷展覽館」，每年接待的中外來賓達上萬人次，成為對外展示景德鎮陶瓷文化的藝術圖騰，也將中華陶瓷文化的根源持續發出璀璨光芒。

(中國時報)