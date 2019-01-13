2019年01月13日 04:10 中國時報 本報訊

作者：

1928年生。

古文字研究者。

精通族徽、甲骨文、金文、石鼓文、篆、隸、草、行等書法。

釋文：空山悟佛性，流水識襌心。

作品說明：

用筆束鋒凝練而行，線條圓勁，直筆和曲筆交相使用，形成秦篆特有的律動感；空間構築以勻稱，章法縱橫以有序，展示出嚴謹、肅穆的靜態美。

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(中國時報)