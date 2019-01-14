打造浪漫高雄 韓邀瓊瑤拍電影 天作之河

2019年01月14日 04:10 中國時報 李欣恬 、 李承陽 、 林宏聰 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

兌現選前承諾，高雄力拚愛情產業鏈，找上最懂談情說愛的作家瓊瑤。高雄市長韓國瑜13日下午帶著女兒韓冰及市府官員北上拜訪展現誠意，瓊瑤允諾擔任無給職「高雄市府最高的愛情顧問」，並提出規畫愛情公園、愛情橋，及籌拍名為《天作之『河』》的電影等建議，要把高雄變成浪漫之都。

自承韓粉 瓊瑤點頭任顧問

昨日瓊瑤一見到韓國瑜即高喊：「我的偶像來了。」並幽默表示自己「見到偶像，變得都不會說話了。」韓國瑜也親切稱呼「瓊瑤阿姨」。

對於高雄愛情產業鏈的構想，韓國瑜說，兩人皆有共識，高雄本身就有浪漫之都的潛力。瓊瑤則表示，目前初步提出三大構想，大多和愛河有關，「為了要把高雄變成一個最浪漫的都市，我的確做了不少功課，愛河是高雄一大特色，古今中外知名的河上，大多有橋，我想要在愛河上蓋許多橋，為愛河加入愛情橋的觀念。」

其次，瓊瑤認為高雄需要一座以愛情為主題的公園，她表示：「這座公園有最浪漫的花草、樹木、還有花海，甚至還有月老池和教堂，能提供新人拍攝婚紗使用。」

鎖定愛河 3構想拚愛情產業

瓊瑤指出，高雄市有許多美景，「我們應該要拍一部電影，把所有高雄美景拍進去，目前這部電影暫定名稱為《天作之河》，從『合』變成『河』，一語雙關，指的就是愛河的河。」

對瓊瑤的《天作之河》拍片計畫，去年憑虐戀題材《比悲傷更悲傷的故事》榮登年度國片票房冠軍的導演林孝謙，跟賀歲片票房破億導演黃朝亮，均為《天作之河》點讚，樂觀其成。

林孝謙也是高雄人，他分享：「高雄陽光普照，也有許多知名景點，例如愛河、西子灣等，以及專業的協拍單位，條件具足，非常適合愛情電影。」他舉例，在台灣，愛情片結合觀光的電影，最成功的案例就是《海角七號》，不僅是票房紀錄保持者，當年還掀起一波墾丁觀光潮。

電影行銷 億萬導演也按讚

林孝謙整理出愛情片成功三要素，一、要有紮實感人的劇本。二、不可取代的地質景觀。三、完善的拍攝，鑒於高雄本身就有地利，他推薦所有想來取景的團隊，「希望能把高雄發展成美國的加州或者韓國釜山，這裡絕對不會讓你們失望。」

而黃朝亮拍攝電影《大囍臨門》時，曾到主角豬哥亮的故鄉大寮取景，他說：「高雄影委會很幫忙，加上南部天氣相對穩定，且我在大寮拍攝打擾居民很多天，他們卻都非常支持，這就是在高雄拍電影所謂的天時、地利、人和。」

他認為韓國瑜的政策再加上瓊瑤當領頭羊，可以拉大電影的格局，非常有看頭，「不過要拍出年輕人可以接受的內容，找有創意的年輕人跟國際人才，而不只是拍給我們中老年人看。」

(中國時報)