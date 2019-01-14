教團錯愕 政府用人玩大風吹 教育史首例！潘文忠回鍋教長

2019年01月14日 04:10 中國時報 林志成 、 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蘇貞昌：捲起袖子 讓「乘客」更滿意

行政院昨確定新內閣名單，陳良基被宣布擔任教育部長2天後，決定留任科技部長，教育部長則由去職不到1年的潘文忠回鍋。潘的回鍋創下教育史首例，教團表示錯愕，認為人選變來變去，「有失政府威信」；台灣人才很多，最後卻只是一群人「玩大風吹」，非常悲哀。

原定掌教部 陳良基留任科技部

行政院11日宣布第一波內閣名單時，科技部長陳良基轉任教育部長，但僅2天就有變，他決定留任科技部長，教長則由之前因台大校長遴選案而辭職的潘文忠回鍋出任。

陳良基昨晚在臉書表示，人生的選擇真的很難，過去幾天心情轉折非常痛苦，放不下對教育的關心，又對不起科技界希望部長久任的呼聲，心裡非常糾結。但他認為，科技立國確實需長期深耕，最後他決定留任科技部。

至於潘文忠，去年4月因無法處理台大校長案而請辭教育部長，現在又回鍋，創下部長辭職再回鍋案例。潘文忠說，在多次溝通後，蘇貞昌認為「嫻熟教育事務，快速上手是重要關鍵」，因此，力勸他一起重回團隊打拚，持續進行重大教育政策，過去任內規畫的政策正在進行中，希望盡全力推動，嘉惠學生。

教育部長人選一再變化，最後由潘文忠回鍋，台灣家長教育聯盟理事長謝國清說：「這讓人傻眼，對政府威信有不良影響。」他表示，希望民進黨未來1年多的執政，教育部長人選不要再變了。

處理高教問題 潘能力備受質疑

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，潘文忠過去和前行政院長賴清德幼教理念不合，未來「準公共幼兒園」政策是否調整，或是會加速讓5歲幼兒免抽籤進幼兒園就讀，值得關注。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，政府用人「不應大風吹」，之前行政院已宣布陳良基當教育部長，就不應再變，最後卻由潘文忠回鍋，非常悲哀；他認為，潘文忠是否有能力對高教或私校退場提出創新做法，讓人悲觀。

蘇內閣的準祕書長李孟諺則說，潘文忠過去在立法院溝通協調的執行力都頗受好評，若潘能回鍋，就能盡快上手教育部業務，教育政策可以無縫接軌，而潘就是不二人選。

此外，文化部長鄭麗君原本堅辭，但在蘇貞昌3度致電後，鄭麗君接受慰留。由於多數賴內閣閣員、政委皆獲留任，外界質疑可能「賴規蘇隨」。

(中國時報)