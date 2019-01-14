馬王對家 韓喻打麻將的來了

2019年01月14日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日到阿蓮區天廟參拜，難得與前總統馬英九、前立法院長王金平合體，晚到的韓國瑜不改幽默劈頭就問，「有沒有打麻將的人來？」用笑聲化解馬王同台尷尬；但媒體追問「相公說」指誰，他仍笑回「不表示意見，大家自己去猜」。

天廟昨天舉行王母娘娘祭祀活動，韓國瑜、馬英九、王金平都應邀出席，但廟方安排分開祭祀，3人互動機會不多。王金平最早抵達現場，民眾大喊「選總統、選總統」，他只笑著和與會者握手寒暄。

由於韓國瑜先前曾以「馬吳朱王像打麻將，有個相公胡不了牌，還一直打」形容，媒體詢問，「馬總統是不是相公？」王金平僅說：「這我怎麼會知道？」

馬王聊宗教 王韓心意通

王金平說，他和馬英九聊了一些和道教有關的宗教話題。媒體追問還有其他議題嗎？王金平表示，兩人本來就有很多話可聊，他也會將出版的新書奉送馬英九過目。

被問到和韓國瑜之間的互動，王金平表示，聊了很多有關企業投資的事，有很多人表態要投資，他對經濟發展很有信心，希望能趁勢帶動高雄的繁榮；至於是否有尋求韓國瑜支持？王金平說：「不必問什麼、我們是心意相通的。」

現場媒體也追著馬英九問，是否就是韓國瑜口中的「相公」，不過馬只簡短回應：「我不會打麻將。」

韓國瑜昨天雖然是最後一個到場，但他的人氣爆表，民眾搶著爭睹風采。他祭拜後立刻入廟與馬、王等人閒話家常，在座的還有前高雄縣長楊秋興、高雄市議會副議長陸淑美等人，馬與王兩人對面而坐，彷彿打麻將坐對家一樣，氣氛輕鬆，沒有談到什麼政治話題。

是誰相公了 大家猜一猜

與王金平、馬英九同台後，韓國瑜被媒體追問到底誰是「相公」，他哈哈大笑，「我不能說誰、no comment（沒有意見）」，要媒體自己去猜。

此外，媒體問他是否覺得人氣比馬英九旺，韓國瑜自嘲：「沒有啦，今年流行禿頭。」

王金平等待時機宣布參選2020總統，近來動作頻頻，找韓國瑜等人到路竹老家吃火鍋，16日預計發表新書、17日又將在高雄圓山舉辦辭歲感恩餐會，席開80桌，18日要與韓國瑜一起宣傳高雄幣，行程滿檔。

(中國時報)