韓國瑜要跳愛河 李佳芬放閃ING

2019年01月14日 04:10 中國時報 林瑞益 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

愛情產業鏈從愛河開始！高雄市政府邀情侶跳愛河，反應熱烈，市議員邱于軒拉老公火速報名，提出這項構想的觀光局長潘恒旭也要奉陪到底；市長韓國瑜13日透露會考慮親自跳，夫人李佳芬則趁機放閃：「他不是已經在愛河了嗎？」

媒體追問李佳芬，「已經在愛河」是指夫妻倆每天甜蜜蜜？李佳芬笑得開心，反問記者：「他不開心怎麼會有快樂的高雄呢？開心的城市要有開心的市長、團隊，希望大家的家庭、生活都美滿」。

至於是否准韓國瑜跳愛河？她賣關子，說要回去問問看。

事實上，韓國瑜稍早出席「最美助選員」李明璇歸寧宴時，也被問到跳不跳愛河？他雖沒肯定回答，卻表示如果真的對高雄觀光有幫助，「說不定我真的會跳！」

高市觀光局長潘恒旭行銷愛情產業鏈，推出每月1314愛情日邀民眾跳河示愛，市議員邱于軒夫婦報名要跳，潘則宣布情義相挺，也要陪著跳。

觀光局推出「一生一世」1314愛情日活動，元月主題「愛情套房」，共有包括福容大飯店、翰品酒店、國賓大飯店、漢來大飯店、君鴻國際酒店等12家飯店參與，房間內將準備紅酒、巧克力點綴，增加愛情氣氛；而國賓大飯店也推出優惠，13、14日入住可折扣1314元。

將於2月登場的「永浴愛河的愛情宣言」活動，號召25對年滿18歲的情侶，由男士跳入愛河，向站在河畔為他加油打氣的女友大聲喊出愛情宣言。一公布就接到不少詢問電話，民眾對於能夠在愛河向另一半大聲示愛都很有興趣。

活動中除設置救生站、準備救生衣等安全防護，也為參加者投保公共意外責任險，確保參加者的安全。國賓大飯店更提供5間客房，供參加者淋浴更衣。

愛河是高雄重要地標，過去每年高雄燈會藝術節皆在此，也曾多次舉辦鐵人三項、愛河水漾嘉年華等水上活動，也是水上訓練重要場域，韓國瑜力推愛情產業鏈，就職典禮也特別選在愛河舉辦，讓一直以來就有「永浴愛河」、「墜入愛河」浪漫意涵的愛河獲得大家關注。

(中國時報)