藍總統提名機制 參選人協定

2019年01月14日 04:10 中國時報 張立勳 、 廖素慧 、 呂筱蟬 ／綜合報導 ／綜合報導

藍營2020總統大選、立委如何布局，國民黨主席吳敦義13日表示，黨內初選機制還未決定，講人選還早。面對民進黨可能推出「蔡賴配」，吳敦義則說，究竟會有「什麼配」還很難揣測，現在還未深入評估及結論。至於被問到何時宣布參選總統，他遲疑一下說「未定」。

吳敦義昨分別在北市和嘉義市舉辦九合一選舉感恩茶會，在北市場有黨員高喊「選總統」，他則是馬上比出「噓」的手勢示意黨員別喊了，面對2020總統、立委選舉，吳敦義表示，初選機制未定，品德、操守、政績及團隊都會列入評估。

吳敦義指出，正廣泛深入了解各縣市狀況，國民黨現有15位黨籍執政的縣市首長，要步步為營，還在考量用什麼機制產生總統及立委人選。至於何時宣布參選2020？他遲疑一下說「未定」。

談到國民黨近來展開黨員「黨籍總檢查」，外界認為是幫吳敦義參加總統初選時黨員投票，可預先掌握黨員，吳說，無所謂幫不幫助，因為國民黨總統選舉提名方式是有制度的。

吳敦義強調，國民黨過去針對總統選舉提名，做過全民調、全體黨員決定等各種制度，未來會由已登記的參選人協商用何種方式，決定出公正無私的規則。

此外，昨是已故總統蔣經國逝世31周年，吳敦義率黨內人士前往頭寮陵寢謁陵，他語帶哽咽表示，經國先生就是最重要的典範，希望在九二共識一中各表的基礎上，兩岸能維持和平發展。

(中國時報)