國民黨清查黨籍 朱立倫盼不必質疑
前新北市長朱立倫昨出席「青溪總會第10屆第1次會員代表大會」，會員相當期待朱立倫出席，提早在門口站好兩排迎接，朱立倫一來就高呼「總統好！」場面相當熱情。國民黨最近展開「黨籍清查」，被視為黨主席吳敦義想為參選總統鋪路，朱立倫對此回應，「這是一定要做的工作，不必質疑任何事情。」
朱立倫強調，黨內初選只是過程，重點是國民黨2020一定要贏，才能重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓大家過好日子，這才是關鍵重點，這過程當中，只要是公平公開，讓大家覺得好的決定就是好的初選制度。
國民黨組發會主委李哲華表示，黨籍總檢是黨綱規定，每4年1次，如果規避黨章不做，反而有失職之嫌。黨內初選的黨員投票，除了黨籍，還要看黨員有沒有被停權或繳交黨費，才具備合格的選舉權與被選舉權，未繳黨費者就算有黨籍，也無法投票。
對於有沒有要爭取高雄市長韓國瑜的支持？朱立倫表示，韓國瑜是老朋友，他希望韓市政做得好，因為大家期待高，希望經濟拚更好，不要造成政治上的困擾，「我能幫忙的就是經濟、招商、市政上能讓他做得更好。」
朱立倫也再度向新內閣喊話。他說，蘇貞昌是非常有戰鬥力的「二刀流投手」，希望蘇院長公平對待各縣市，過去新北市與國民黨縣市跟中央爭取建設經費，受到不公平待遇，希望蘇貞昌公平對待，「二刀流投手不要太殺，衝衝衝，衝出台灣困境比較重要，不要衝出選舉內閣。」
(中國時報)
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