旅客跟著禿子走 高雄觀光開紅盤
韓國瑜旋風發威，高雄觀光業春燕悄然來到，高市觀光局長潘恒旭13日表示，包括漢來飯店、翰品酒店等住房率都開出紅盤，業績提升翻數倍。業者透露，許多人是衝著市長韓國瑜的面子來的，還問要去哪裡吃「韓國瑜吃過的滷肉飯」。
潘恒旭引述漢來飯店總經理林子寬的說法，指該飯店去年12月創下23年歷史新高，單月87％住房率。翰品酒店總經理嚴天立也說，創下歷史新高95％住房率紀錄。國賓大飯店去年12月也破記錄，達到97％，是10年來新高。
此外，賀喔文旅的12月住房率破9成。英迪格比去年同期增加200多萬營收，平均住房85％也是新高，晶華集團捷絲旅中正與站前二館也都超過92％，如此榮景讓業者狂呼「春燕真的來了」。
賀喔文旅營運總監梁育楠表示，近來明顯感受到觀光業景氣變好，因為住房率高，收入也變高了。他認為，韓國瑜上任，對觀光產業非常有幫助，許多旅客擺明是衝著韓國瑜而來。
這些韓粉們到飯店，最常問的問題包含鳳山、旗山、岡山「三山」怎麼去，以及韓國瑜吃過哪些美食。梁育楠說，儘管近來很忙，但會考慮製作韓國瑜吃過的美食地圖，希望業者們一起發財。
國賓大飯店表示，近來客房訂房率高，暖冬專案多少有幫助，民眾更願意訂房到高雄觀光，希望這波韓流可以持續發威，一直旺下去。
至於外傳六合夜市有小攤商趁機漲價，韓國瑜昨得知消息後說：「老鼠拖拖鞋、大的在後面，怎麼可以這樣殺雞取卵」，他會去道德勸說，呼籲業者顧及品質、價錢公道，千萬別有炒短線心態。
(中國時報)
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