蘇內閣穩中求好 拚政績有感

2019年01月14日 04:10 中國時報 崔慈悌

蘇貞昌內閣名單

新聞透視蘇內閣正式成軍，綜觀各部會人事，除了先前已在賴揆任內請辭的交通部、農委會、教育部等首長外，幾乎都留任，顯然在政院三長都是新手情況下，蘇內閣暫以穩定為要，在2020年大選前趕緊做出有感政績。

最後一刻 陳良基鄭麗君留任

民進黨去年底九合一選舉慘敗，賴清德堅持請辭，當時不少首長表示要跟著賴揆一起走，外界都等著看重新披掛再戰的蘇貞昌，如何在短時間內重組內閣，提振團隊士氣。

不過蘇內閣端出的閣員名單，除補實交通部長、農委會主委、教育部長等遺缺，其餘幾乎全數留任，並沒有因為賴內閣施政滿意度低，在人事上有「大破大立」氣象。

原安排由科技部長轉戰教長的陳良基，以及堅辭求去的文化部長鄭麗君，在最後一刻，都因考量到業務的銜接而戲劇性地決定留任，連教長也由去年因「卡管案」請辭的潘文忠回鍋。

延攬邁龍 盡量兼顧派系平衡

108課綱今年8月1日即將上路，可預見各方爭辯將逐漸湧現，請回潘文忠回鍋教育部長，最能執行老長官的理念。加上先前「卡管」和「放管」的爭議，是否要修《大學法》也是教長要面對的問題。

儘管這次更換的閣員不多，但為了團結黨內，在新潮流系隨賴清德請辭退場後，蘇貞昌延攬正國會龍頭林佳龍任交通部長，加上英派的副院長陳其邁，盡量兼顧派系平衡。

祕書長李孟諺 精準溝通立院

立法院即將改選，民進黨立委在九合一敗選後人人自危，一度喊出中生代全面接班，可預見未來的立法院不再像過去只做配合政院的「乖乖牌」，蘇貞昌請來蘇系大將李孟諺擔任祕書長，可精準地將蘇的執政理念與立院黨團溝通，以利政策的推動。

至於大量留任的舊閣員，一來是蘇貞昌雖是回鍋，但畢竟離開政壇多年，在政院三長都是新手下，舊閣員可讓行政業務立即上手。

二來蘇內閣的最大任務就是端出有感政績，讓執政黨能拼2020年勝選，在蔡英文宣示站上第一線，蘇貞昌又是強勢領導下，未來部會首長最重要的是完成蔡賴兩人交辦的任務，不需要有太多新的政策和個人想法，以免再發生類似機車強制安裝ABS不知道踩剎車，引爆民怨等情況。

與去年9月賴清德從林全手中接下閣揆時如出一轍，蘇內閣「穩中求好」，先留任多數閣員，只更換之前備受爭議的交通、農業和教育等首長，等蘇業務熟悉後，再依互動和磨合情況，來決定是否有第二波的調整。

(中國時報)