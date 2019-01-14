羅文嘉任民進黨祕書長

2019年01月14日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨祕書長在洪耀福請辭後懸缺至今，民進黨主席卓榮泰昨宣布，將由現任水牛出版社社長羅文嘉接任。卓榮泰表示，為了貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，他邀請羅文嘉一起投入最深沉的改革，一起檢討並求取進步。

民進黨九合一選舉大敗，洪耀福敗選當晚請辭祕書長，卓榮泰日前向扁執政時期重要幕僚、淡出政壇已久的羅文嘉提出邀請，羅文嘉幾經思考，決定接下民進黨祕書長一職。

羅文嘉表示，重回政治圈，不是為了民進黨，也不是為了總統蔡英文或卓榮泰，而是為了他的孩子，希望孩子們未來還能呼吸到自由空氣；民進黨的工作只是一個平台，對未來還懷抱希望的人，可以有個著力點一起努力。

卓榮泰昨天透過臉書指出，在這個江湖裡，被人津津樂道的，有那些失傳已久的武林絕學，更有曾經名震八方的名字，一說出來，就代表了一個時代，「現在我要向大家宣布，新任民進黨祕書長的名字：羅文嘉。」

他說，上工以來跑了很多補選場合，握著期待民進黨找回初衷、振衰起敝的每一雙手，他感受到更真實的使命感，在重振師門的這條路上，我們不能少掉任何一個老朋友。

卓榮泰說，羅文嘉也是他投身政治工作30年，許多重要黨政經歷上的好夥伴，既具備豐富的經驗，又曾經長期合作、共事，「相信會是我能攻善守的好隊友」。

他說，「歡迎師兄弟歸位！你不只是挺大師兄，更是在這個最艱難的時刻，並肩承擔、相挺台灣，一起向前走吧！」

羅文嘉曾參與野百合學運，是前總統陳水扁重要的左右手，1993年擔任陳水扁國會辦公室主任，陳當選台北市長後，擔任台北市政府新聞處處長兼發言人，是當時台灣最年輕的政務官。

陳水扁擔任總統期間，羅文嘉先後出任文建會副主委、立委、客委會主委。2011年民進黨區域立委初選落敗後，淡出政壇。

(中國時報)