老長官衝衝衝 潘文忠使命必達

2019年01月14日 04:10 中國時報 林志成

新聞幕後 行政院昨宣布，教育部長由潘文忠出任，是國內教育史上第一個辭職再回鍋的教育部長。潘文忠是基層官僚出身，預期他對行政院長蘇貞昌交辦任務會秉持「使命必達」精神來完成。不過他處理高教問題不夠果斷，能力受到高教界質疑。

1962年出生的潘文忠是台師大教育學博士，曾任國小教師，也做過蘇貞昌台北縣長時期的教育局長和文化局長、教育部國教司司長和主任祕書、國立編譯館館長、國家教育研究院副院長及台中市副市長。

潘文忠來自公務體系，個性四平八穩，卻缺乏創新。2016年民進黨執政後，外界希望非高教體系的人出任教長，嫻熟國教事務的潘文忠因此出線，也為今年8月要上路的12年國教課綱打下基礎。

潘文忠對長官交辦的任務總是「使命必達」。例如，2017年9月10日，教育部課審大會決定高中國文課綱文言文比率45％至55％，但民進黨不滿，要求他改，他不惜違反教育專業在9月23日改成35％到45％，達成上級指示，但個人聲望因此受挫。

此外，潘文忠處理高教議題能力不足，去年1月5日台大校長遴委會選出管中閔，但在民進黨內「卡管」及「拔管」共識下，他左右為難，4月14日辭職下台。

當時潘文忠在教育部同仁為他舉辦的歡送會上，被問到離開教育部會不會覺得委屈，他用教育人的理念回應，表示「做教育應該不說假話、不作假事」，顯露自己心聲。觀察潘文忠對台大校長案的態度，他是想聘管中閔的，只是擋不住政治壓力，最後只好「自爆」下台，讓高教界留下不好印象。

潘文忠之前當教育部長時，和行政院長賴清德不合，在台大校長案上，兩人意見不同，連賴清德要將台南經驗「私幼公共化」推到全國，潘也無法認同。

現在情況變了，閣揆是老長官蘇貞昌，兩人過去有很深共事經驗、也互相信任，他工作起來應會比較開心。不過他處理高教問題能力不足，高教界對他不夠信任，這是他未來要面對的挑戰。

(中國時報)