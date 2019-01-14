蘇貞昌3通電話 挽回鄭麗君

2019年01月14日 04:10 中國時報 趙靜瑜 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

蘇內閣文化部長人事案百轉千迴，準院長蘇貞昌打了3通電話，才讓鄭麗君決定留任。

鄭麗君幕僚表示，鄭稍早堅辭，主要是認為接下去有《文化基本法》、《公媒法》及中正紀念堂轉型等多項改革案，府內與民意等各界意見差距過大，她個人雖然意志力堅定，但大環境沒有充分把握，希望換手推動；再者她也希望可以回歸民間，她自己成立的青平台其實有很多事可做，不一定要在文化部長位置。

離任消息傳出之後，鄭麗君臉書被灌爆，都是希望她能夠留下來，最讓她感動的，則是文化各界發起的連署，讓她知道產業界的心聲，這點讓她開始動搖。

蘇貞昌的態度也讓鄭麗君備感溫暖，蘇在鄭之前決定不留任之後，曾一度約詢文化部次長丁曉菁升任部長，延續鄭麗君任內所推廣的政策，丁也建議蘇再撥通電話給鄭溝通，這項舉動讓鄭知道蘇肯定文化部過去的表現，第三通電話響起，終於讓鄭麗君回心轉意。

據了解，蘇貞昌並表達支持鄭麗君力推的空總、華山、中正紀念堂、文策院等4大案。

鄭麗君昨晚在臉書上重申，「文化部的使命不在於治理文化，而在於文化治理，希望能將文化視野帶入政府體制，融入國家發展的思維。」她表示接下來她將繼續打造有利於文化長期發展的政策架構，一個能夠實踐理想與價值的政府體制。

(中國時報)