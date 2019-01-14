私幼公共化 藍委盼教長懸崖勒馬

2019年01月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

潘文忠去年4月請辭教長，當時就傳出潘文忠是因為管案及前行政院長賴清德堅推私幼準公共化，兩人理念不合而辭職。剛從新北市教育局長轉遞補國民黨不分區立委的林奕華表示，私幼準公共化受地方反彈相當大，盼潘堅守立場，「懸崖勒馬，不隨賴規。」

林奕華指出，她跟潘文忠都待過地方，很清楚私幼準公共化的問題所在，賴清德自認在台南市推動有成，但其實在台南推動失敗，這個政策也受到私幼及家長反彈，潘應該很清楚這政策問題所在。該政策已經有部分縣市先上路了，但真正私幼最多的6都要到8月才上路，潘還有時間可以懸崖勒馬。

此外，林奕華指出，新版12年國教課綱去年底12月才終於通過，但下半年就要啟用，以往課綱上路起碼都要花一年，中間要編教科書、教育部審查、老師試教、再修正等多重程序，這次相當倉促，最快5月教科書就要出版，潘文忠能不能趕得及？

林奕華表示，潘文忠過去是蘇貞昌台北縣政府的教育局長，是國教出身，但對高教可能就不是那麼擅長，高教最近也面臨很多挑戰，比如學倫案、私校退場問題、高教國際競爭力等。

她認為，潘應該是看管案已經處理完了才肯回來，不過潘文忠個性溫和，管案之後獨派仍然動作頻頻，她擔心潘文忠不擅長處理政治問題，扛不扛得住政治壓力。

另外，勞動部長許銘春留任。勞團認為，剩下一年多的任期，勞動部應加速推動「最低工資法」及「職災保險法」立法，以落實勞動權益保障。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯指出，許銘春僅剩一年多任期，應盡速推動完成最低工資法及職災保險法立法，以保障勞工權益，實踐蔡的競選承諾。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻表示，許銘春去年上任是要處理前兩任部長留下的「一例一休」問題，或許新閣揆認為處理得不錯，但過去一年，他看不出許銘春對勞動權益有更積極的想法及做法。

(中國時報)