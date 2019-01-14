龍系黃玉霖 接交通部政次

2019年01月14日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

準行政院祕書長李孟諺昨亦公布有3位政務次長、副主委是由新人接任，象徵要拔擢中生代。這三人分別是準交通部政次黃玉霖、勞動部政務次長劉士豪及農委會政務副主委陳添壽。

黃玉霖是交大土木工程系教授、經建會顧問、林佳龍時期的台中市前建設局長，在林佳龍確認出任交通部長後，林佳龍建議由黃玉霖擔任他的副手，獲準閣揆蘇貞昌同意。

勞動部前次長蘇麗瓊在去年8月以要照顧媽媽為由請辭，而勞動部長許銘春原有徵詢已故的楊偉中，但因意外喪生，次長懸缺至今。蘇內閣最後任用銘傳大學教授劉士豪，劉曾任勞動部訴願審議委員會委員，也是台灣勞動法學會理事長。

此外，農委會準主委陳吉仲原是政務副主委，真除後遺缺則漁業署前署長陳添壽接任。

(中國時報)