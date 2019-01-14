潛艦國造海軍顧問約 招標突喊卡

2019年01月14日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

潛艦國造海軍技術服務顧問的資格標，已流標3次，上周五(11日)是第4次開標，據可靠消息來源說，海軍在沒有任何預警下，突然取消開標作業。外界揣測，此舉意味著美方將全面介入協助潛艦國造案，標案才會突然喊停，軍火界另研判一定發生重大問題，才會喊停。海軍則表示，將重新調整採購策略，以降低風險。

時間緊迫 臨時喊停令人不解

潛艦國造在設計階段有兩個技術顧問合約，一是台船(已由GL公司以6億餘元得標)，另一是海軍技術顧問，海軍技術顧問的工作在雙重檢查，確認台船在GL公司協助下所做的設計圖沒有問題，且必須在今年3月20日前，審查台船提交海軍的704份技術文件。

軍方已多次在立法院強調，今年3月20日是潛艦國造的重要節點，海軍會向立法院國防委員會提出機密專案報告，現距3月20日僅剩下2個月，由於時間緊迫，海軍潛艦小組還曾揚言過年都得加班審文件，卻突然宣布取消顧問約的招標，相當耐人尋味。

海軍表示 重新調整採購策略

海軍沒有能力審台船的潛艦國造設計藍圖，所以才要聘顧問，現卻突喊停，又將如何在3月20日審完，還要向立院報告？海軍突然取消招標，令人一頭霧水，於是有一說是美方介入，潛艦國造技術顧問與管理等，最後都會交給美方負責；一說是潛艦國造案仍是由歐洲系統整合，只是招標策略出問題，要重新調整所致。

海軍昨天則布新聞稿表示，海軍潛艦國造技術服務顧問案，原考量全球各專業商源實績、能力及獲得風險等面向，依政府採購法採取分組分項招決標策略辦理；現因媒體報導國外商源參與細節，影響全盤招標作業，現正重新檢討後續採購策略，以降低風險。

怪罪媒體 影響全盤作業

海軍強調，目前仍有數家具備潛艦實績之商源表達參與意願，將就輸出許可及履約能力綜合考量，依法定程序擇定；惟鑑於本案敏感性極高，相關作業將另採最適當保密作為，目前期程進度正常，海軍將秉持審慎嚴謹的態度管控，以維全案執行順遂。

由於美國已不做傳統潛艦，海軍「目前仍有數家具備潛艦實績之商源表達參與意願」的說法，似又暗示全案仍是歐洲國家廠商，技術標喊停，並非美方介入。

(中國時報)