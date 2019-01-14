口譯哥赴華府 可能肩負信使任務
潛艦國造案最近出現些戲劇性的變化，如海軍技術顧問標，開標當天，突然喊停；原型艦預算不但在野喊砍喊凍，連執政黨也加入助陣，最後竟1毛未刪；海軍將領在立院公開說，已取得潛艦所有主次裝備的輸出許可；「口譯哥」派駐華府，引發軒然大波，軍火商推測，蔡政府一定有特殊任務交辦，當前最重要的就是潛艦國造。
海軍自己沒有造潛艦的能力，所以要找技術顧問。最早，美國沒說要幫忙，海軍沒辦法，只得分開找，能找到什麼顧問，找1個算1個，3個臭皮匠，湊個諸葛亮。現若美國插手，找1個算1個的做法就不必、也行不通了，所以不惜流標突然喊停。
再者，潛艦預算本是國防委員會審查的重頭戲，朝野立委都關注，海軍還特別發新聞稿「討饒」，盼立委高抬貴手，但也做好刪減凍結，只是數目多寡的心理準備。海軍所有造艦案預算，都有凍結或刪減，唯獨潛艦案1毛未刪過關，這不是軍方可以左右的。蔡政府如果沒出聲，提案的執政黨立委未必肯點頭撤案。
軍火商指出，潛艦案涉及利益分配，蔡政府得找個信任的人，這不是軍方或外交系統能扮演的角色。口譯哥赴華府，很可能是「信使」，執行蔡政府交待事項，或是帶回美方的傳話。當年法國售我幻象戰機與拉法葉艦，軍方只負責談約，都是技術層面，在政治與外交利益層面，李登輝前總統是派其信任的友人鄭淑敏與法方接觸交涉。
潛艦案與相關軍售是是台美核心利益，口譯哥去華府，身負敏感任務，可以理解。但他畢竟還是小毛頭，輪不到核心任務份量。如果美方介入潛艦國造案，海軍的角色，與當年採購法國機艦時的空軍一樣，只是聽命行事，負責談約與執行。
(中國時報)
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