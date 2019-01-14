潛艦預算75億 1毛未刪 喜出望外

2019年01月14日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

立法院上周臨時會表決通過今年度潛艦國造原型艦籌建預算75億餘元，原本朝野立委有提案減列，也有凍結，共有11案，海軍本來很緊張，唯國民黨團的提案經表決未過，民進黨立委撤案，潛艦預算遂全數照列，1毛未刪，連海軍官員私下都坦言「喜出望外」。

潛艦國造的協商提案，包括國民黨立委賴士葆、曾銘宗質疑設在伊比利半島直布羅陀的GL公司專業性，認為效益不明，提案凍結30億元；另國民黨立委呂玉玲、林麗蟬提案凍結40億元；國民黨立委江啟臣提案凍結50億元；國民黨團也提案要求凍結50％預算，待國防部向國人公開保證商源穩定並且出示相關證明商源合法文件後，經外交及國防委員會同意後，始得動支。另有國民黨立委馬文君以第一階段合約設計初部設計尚未完成，沒有建造藍圖為由，要求全數減列。

此外，民進黨立委邱志偉提案凍結十分之一，即7億5千萬元；民進黨蔡適應提案要求凍結1億元，因國防部公開承諾，今年3月是潛艦國造設計標關鍵節點，在進入每個節點前都會詳實檢視合約進度有無問題，通過覆核後才會進入下階段。民進黨立羅致政則提案減列37億元，計畫提供台船興建潛艦用廠房的先期預算，羅致政在委員會說可改成凍結。

在上周四（10日）表決當天，民進黨立委蔡適應、邱志偉與羅致政皆全數撤案，僅表決國民黨團提出的凍結50％預算，最後31票贊成，62票反對，潛艦預算全數照列，一毛未刪，一毛未凍。

海軍已公開承諾，3月會至立法院進行機密的專案報告，出示已取得輸出許可的文件，讓國會了解潛艦國造進度與最新狀況。

(中國時報)