硬要趙怡翔外派 藍委疑另有目的
「口譯哥」趙怡翔進外交部未滿1年外派，卻能頂著駐美政治組組長頭銜，引發高度爭議。駐美代表高碩泰昨特別肯定趙怡翔既專業又敬業，不過，外交部為何硬要趙怡翔駐美，是否有特殊任務，引發各界揣測。藍委林奕華質疑，趙派駐美國可能另有目的。
外界抨擊趙怡翔沒有外交特考資格，派為駐美政治組長是破壞文官體制，外交部連日發起「反攻」。外長吳釗燮親上火線力挺，駐美代表高碩泰昨特別指出，趙怡翔才上任一周，家眷都還沒有安頓妥當，就全力投入工作，發揮高度專業及敬業態度，而且充分的融入駐美代表處團隊，值得肯定。
高碩泰強調，駐美代表處同仁與趙怡翔都根據他們的專長與強項，在各自職責範圍充分發揮，作出貢獻，不負政府及國人的付託。
不尋常的是，除AIT政治組組長Christian Marchant發文挺趙外、新加坡駐台辦事處前政治主任白炳毅與多位外交部現任官員，也都在趙怡翔臉書表態力挺。
林奕華則質疑，趙怡翔外派駐美，實際上可能是銜命企圖影響美國政府對2020各政黨或獨立總統候選人態度，「究竟口譯哥是為國家，還是小英個人服務？」
林奕華指出，我即將在2020年有總統大選，各總統候選人都有可能訪問美國，政治組長不但有可能影響美方接待，亦有可能刺探各候選人與美方對談內容。
前藍委孫大千則在臉書上表示，民進黨最欠缺的就是外交人才，不得不倚重傳統職業外交官。但是民進黨的台獨主張和外交系統的養成教育嚴重衝突，所以職業外交官和民進黨很難一條心。因此趙怡翔的派任，是蔡英文培養黨內對美工作的嫡系班底，亦可使蔡英文掌握華府政治人脈。
林奕華認為，駐美政治組長不該是為個人或政黨服務，而應為國家服務，應由常任外交專業擔任，趙怡翔不僅不適格，更應立即請辭。
(中國時報)
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