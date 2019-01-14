訪美一波波 蕭美琴率跨黨派立委先踩點

2019年01月14日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

2020年總統大選當前，國內政治人物都在布局與美關係，台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦都有可能在農曆年後訪美。民進黨立委蕭美琴則確定在2月下旬率藍綠跨黨派立委先到美國踩點。

美陸關係愈僵，華府對台灣態度愈友善，加上去年九合一大選結果出乎美方預期，因此華府對台灣各界表達的訪美意願，均表開放態度。

值得注意的是，有不少美智庫主張，美國應一改消極態度，主動與台灣洽簽自貿協定(FTA)，可以預見今年台北與華府之間的互訪將較以往頻繁，FTA的議題將浮出檯面。但華府亦有可能要求我檢視禁止美豬美牛進口政策，美農業部海外服務署網站已公布3月有貿易團訪問台灣，屆時是否會提及美豬議題，值得關切。

我駐美代表處昨證實，已接獲柯文哲、立法院立委團訪美的訊息。駐美代表處表示，如果柯文哲行程確定，將隨時提供必要協助，希望透過地方首長的交流訪問及市政考察觀摩，促進台美民間的往來。

立法院團將由蕭美琴率立法院跨黨派台美國會議員聯誼會，綠委大約4至5人，藍委約3人，前往華府訪問，預計在2月中下旬前往。駐美代表處指出，值此美國新一屆國會剛剛開議，加上今年適逢《台灣關係法立法》40周年的指標性階段，所以此行與美國聯邦參眾議院重要議員及行政部門、智庫團體與大華府僑界的交流應該別具意義。

駐美代表處表示，目前因美國聯邦機構局部關閉，相關的會晤安排尚無法確定，但仍將全力妥善接待。據透露，此次立院訪問團背負重責大任，台美關係有可能會有更近一步的發展，將仰賴這次訪問的成果。

(中國時報)