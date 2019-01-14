訪美一波波 蕭美琴率跨黨派立委先踩點
2020年總統大選當前，國內政治人物都在布局與美關係，台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦都有可能在農曆年後訪美。民進黨立委蕭美琴則確定在2月下旬率藍綠跨黨派立委先到美國踩點。
美陸關係愈僵，華府對台灣態度愈友善，加上去年九合一大選結果出乎美方預期，因此華府對台灣各界表達的訪美意願，均表開放態度。
值得注意的是，有不少美智庫主張，美國應一改消極態度，主動與台灣洽簽自貿協定(FTA)，可以預見今年台北與華府之間的互訪將較以往頻繁，FTA的議題將浮出檯面。但華府亦有可能要求我檢視禁止美豬美牛進口政策，美農業部海外服務署網站已公布3月有貿易團訪問台灣，屆時是否會提及美豬議題，值得關切。
我駐美代表處昨證實，已接獲柯文哲、立法院立委團訪美的訊息。駐美代表處表示，如果柯文哲行程確定，將隨時提供必要協助，希望透過地方首長的交流訪問及市政考察觀摩，促進台美民間的往來。
立法院團將由蕭美琴率立法院跨黨派台美國會議員聯誼會，綠委大約4至5人，藍委約3人，前往華府訪問，預計在2月中下旬前往。駐美代表處指出，值此美國新一屆國會剛剛開議，加上今年適逢《台灣關係法立法》40周年的指標性階段，所以此行與美國聯邦參眾議院重要議員及行政部門、智庫團體與大華府僑界的交流應該別具意義。
駐美代表處表示，目前因美國聯邦機構局部關閉，相關的會晤安排尚無法確定，但仍將全力妥善接待。據透露，此次立院訪問團背負重責大任，台美關係有可能會有更近一步的發展，將仰賴這次訪問的成果。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。