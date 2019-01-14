卡管彰化版 17校長留不留都尷尬

2019年01月14日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 林志成 ／連線報導 ／連線報導

彰化縣政府去年12月4日召開國中小校長遴選第一階段遴選委員會，當晚公告遴選結果，原訂2月1日走馬上任，但新縣長上任後卻不認帳，教育界嘩然指是「史上頭一遭」。全國校長協會13日聲援，盼彰化縣政府不要成為卡管案翻版，要求讓已公告遴選出線的17位校長上任。

彰化縣政府教育處指出，銓敘部公告大選前「人事凍結」，1月10日召開遴選委員會，公告去年底遴選行政有瑕疵；經過討論後，決議各校校長將留任到暑假再辦理遴選。

全國校長協會聲援

但至今第一階段遴選出爐的名單，還掛在彰化縣政府教育處網站上，算是完成人事布達，卻無預警不被承諾。準備走馬上任的校長說，歡送會都送了，還被留任原校，真尷尬；卡管案只影響台大一所學校，這次卻是一句「行政瑕疵」讓17校的校長被集體打槍，也算是史上頭一遭，「好像申請遴選有錯！」

校長指出，申請調任無非都是年資滿4年、8年校長，聘書已經到期，還留在原校；必須調任為老師再代理校長，「本來是管理老師，結果成績又被老師考核」，影響校務推動。

嚴重影響校務推動

校長認為，遴選上卻被取消，如果7月遴選沒有成功調校，降為老師，遇上這樣處境，可能也只好選擇提前退休；當然對去年12月遴選結果不如意的人而言，是多出機會來。

全國校長協會要求恢復原已公告並獲遴選的校長在2月1日上任，以維護全國中小學校長是「遴選」而非「派任」的基本權益，讓各校校務能正常運作。如須調整校長遴選次數，不論一年一次或兩次，應該依程序回到遴選委員會內，更改遴選辦法，並在一定期限前完成公告後再實施，以正法令周延性與合乎公平民主原則。

教育部將開會討論

彰化縣府教育處表示，將儘速邀集人事、法制等單位研商，確保校長權益。銓敘部認為，中小學校長屬於教育人員，是否適用公務人員任用條例的規範，由教育部本權責認定，且教育部表示會召開會議討論。

(中國時報)