Google數位學程 逢甲大學開課
數位科技時代來臨，為培育更多相關人才，Google選定逢甲大學設置「Google數位學程中部實體課程據點」，將由Google專業講師與學生面對面進行授課；也在市民廣場設置行動體驗基地、民眾可直接操作數位行銷工具，配合科技新趨勢，逢甲大學也將開設相關課程。
Google行動體驗基地日前開幕，吸引許多民眾體驗數位科技。Google台灣行銷副總經理利啟正指出，為培育數位人才，Google推出中文免費的數位行銷線上學習平台，也陸續在台南及台中開設實體課程；並整合線上資源、線下實體課程，期望逐步擴大數位知識的傳播。
利啟正說，除開設線上、實體課程，Google也針對教師開設研習營、盼幫助他們未來能將學習到的數位知識回饋到課堂上；目前規畫1年內訓練5萬名台灣數位行銷人才。
「全力支持培育數位行銷人才！」逢甲大學校長李秉乾表示，想克服民眾進入數位時代遭遇的落差與困難，教育是最急切且相當重要的一環；藉由Google數位學程協助台灣學生與社會人士面對轉型浪潮，逢甲未來也將開設「數位人文」必修課，盼鼓勵學生認識數位時代、多利用數位方式。
李秉乾指出，逢甲近幾年除與Google合作，也將導入更多產業資源、開設最新課程，像是2017年成立Apple區域教育培訓中心，提供Apple認證課程；去年加入全球西門子教育計畫（GOPLM Program）及AWS教育機構成員，引進國內外高端企業現行使用的工業軟體等，希望讓學生在校就能掌握業界使用的工具。
李秉乾強調，逢甲大學目前也正與微軟洽談線上課程合作，積極培養學生成為符合產業趨勢的創新人。
(中國時報)
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