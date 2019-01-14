行政爭議 豈可拿校長當犧牲打

2019年01月14日 04:11 中國時報 吳敏菁

彰化縣政府10日召開遴選委員會，否定去年12月4日公布校長名單，引起軒然大波！提出的理由是申辦時間點有瑕疵，並搬出一年辦一次遴選才符合全國一致性；但結果都公告了，才突然要改，無啻是「抓」這些遴選上的校長，作為這場行政爭議的犧牲者。

人事布局向來深受政治牽動，但政務官和事務官不同，王惠美上任第一天，就強調公務人員為國家所用不應隨黨派更替，這句話很得人心；誰知才一轉眼，教育處公告2月1日要上任的校長竟無預警被取消了，怎叫人不聯想到政治干預。

校長是不是公務人員？有無人事凍結的爭議？銓敘部將問題拋回教育部，彰化縣政府斷然取消遴選結果，理由是等不到教育部函示，為免爭議！絲毫未顧及已遴選上校長的處境、權益和心情感受。

事後的危機處理也荒腔走板。縣府推給10日遴選委員會的共同決議，但讓人很好奇，「昨是今非」，改了副縣長、教育處長兩位當然委員，就可以推翻掉公告的結果；教育不是兒戲，要討好當政者，豈可替她揹上這樣的黑鍋。

教育界譏諷這是卡管案擴大版，一次卡了17所學校，創下史上第一遭。其實，若是寒暑假舉辦遴選作業，遇上選舉年很難避免類似爭議；2014年前縣長卓伯源卸任前14天，12月10日辦理校長遴選，改朝換代後，卻尊重委員會的結果，保障參加遴選校長的權益。

遴選時間不是不能改，這次爭議也無關乎一年辦一或兩次孰優孰劣，但總得先公告再實施，遴選結果都出爐了再否定；校長不只權益受到影響，更像被戲耍，「難道辦教育還要先盤算哪個政黨會勝出？」

(中國時報)