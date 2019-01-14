中信倆好球 獲動腦雜誌3大獎

2019年01月14日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託品牌形象影片「倆好球」好評不斷，從《動腦雜誌》與台灣廣告主協會最新揭曉的「2018行銷傳播傑出貢獻獎」脫穎而出，一舉獲得「年度傑出品牌內容行銷獎」金獎、「年度傑出故事行銷獎」銀獎及「年度傑出公益行銷獎」銅獎等三項大獎，是本屆活動中獲獎最多的台灣金控業者。

中國信託「倆好球」影片以真實的少棒故事，描繪出台灣基層棒球選手的初心和夢想，展現出真摯情誼，正是企業經營和品牌價值的核心展現，也是感動人心的致勝關鍵。參與此次評選的評審表示，「倆好球」影片是難得將品牌主張與公益緊密結合的作品，故事感人，實際引發人們關心基層少棒問題，相當出色。

為將「倆好球」感動持續傳送，中國信託特別於Home Run Taiwan粉絲團舉辦「百校贈球計畫」及「一日教練」票選活動，去年底邀請中信兄弟棒球隊林威助、李振昌、詹子賢等共20位球星擔任一日教練，走訪包含澎湖縣石泉國小、金門縣金寧國小及屏東縣前進國小等10所學校，共計超過300位少棒隊選手參與圓夢。

2018年12月底活動最終場於新竹縣關西國小，由深受「倆好球」影片感動、喚起棒球初心的中華職棒超人氣球星彭政閔擔任一日教練，與關西國小少棒隊的小朋友練習打擊和投球，彭政閔瞬間變成孩子王，不僅被少棒隊小選手包圍，更轟動全校師生，爭先恐後來看心中偶像。

訓練過程中，彭政閔看到一位剛進球隊的菜鳥小選手因練習撲壘受傷不敢喊痛，特別將小選手叫到一旁安慰，跟他說「受點傷是正常的」，讓小選手重拾笑容。活動結束前，彭政閔引用「倆好球」影片中兩位少棒隊小選手故事，勉勵在場同學們在棒球生涯中一定要與隊友相互扶持，並時時心存感恩，更要認真念書提升自我價值，才有機會開創不同人生。

(中國時報)