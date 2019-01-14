連假火車票荒 應以大數據協助
台鐵上周陸續開賣春節疏運期間東、西部幹線的車票，其中東部幹線部分開賣第一分鐘，就湧入19萬人搶票，反觀西部幹線第一分鐘僅賣出6.7萬張票。對此鐵道學會指出，台鐵應就三大點作改變，包括以數據理解旅客行為調整策略、以傾斜式搭配區間快的組合提供民眾站票選擇、改善調度效率。
台灣鐵道暨國土規劃學會12日發出新聞稿表示，從台鐵販售春節疏運期間的東、西部幹線車票情況，可看出雖然傾斜式列車縮短了列車營運時間，但仍無法增加列車容量、提升每小時載運量，導致東部幹線車票往往一票難求。
鐵道學會表示，台鐵總以「車種複雜性高」，主張每類車種所需行車時間、駕駛方式等不同，來說明台鐵列車性能與高鐵、捷運等高密度發車車種的差異性。然而近年台鐵北部區間也持續更換成新一代EMU700、800的電聯車，列車性能日趨一致的狀況下，仍未見台鐵路線容量有效提升。
東部幹線列車、路線革新多年，然而每年春節訂票仍未有顯著改善，鐵道學會提出三大點呼籲台鐵。首先是台鐵應針對長達10年連續性的搭乘資料，釐清旅客樣貌與需求，若無人力處理，可開放資料，邀請運輸研究所、學術機關或民間組織共同協助，從大數據分析結果，並調整疏運策略。
第二，台鐵可在尖峰時段以「傾斜式列車搭配區間快車」的組合，一台新自強號後，再配上莒光、復興等車種，讓買不到車票的旅客，還能搭乘新自強號、有站票可以選擇，可有效減少尖峰壓力與無效訂位的浪費。
最後台鐵在東部幹線上，有許多車站的交會設計並不利於列車轉乘或調度，也突顯車站轉乘與調度效率的問題。學會認為，台鐵可透過數據分析，穩定列車調度，並提出車站線型的配置改善作法，列車調度有效率，民眾轉乘就會更便利。
(中國時報)
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