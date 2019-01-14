產創條例擬擴大研發 人才培訓投抵

2019年01月14日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新內閣就戰鬥位置，財政部積極著手就擴大內需、提振經濟、照顧青年等，研擬推動方案，將於本周邀請相關單位開會，據了解，在《產創條例》修正上，繼5G及智慧機械給予投資抵減後，經濟部建議擴大研發支出的營所稅抵減優惠，並將昔日《促產條例》時代的人才培訓減免重新納入，財政部將評估可行性。

擴大照顧青年 助企業投資

內閣改組，財經閣員確定全留任，財政部為配合政院推動擴大內需、提振經濟，除大貨車減徵貨物稅，另也正研究透過稅制、促參及公股銀行協助方式，擴大照顧青年、協助企業在台投資。

在租稅減免上，為提高企業競爭力，建立良好投資環境，經濟部官員透露，繼提出針對5G及智慧機械給予營所稅抵減優惠後，正爭取進一步擴大現有《產創條例》給予企業的研發支出抵減，另希望昔日《促產條例》時期給予企業的人才培育訓抵減也能納入，以協助產業高值化，強化國際競爭力。

對於日前工商體團呼籲政府擴大減稅優惠，將營所稅稅率恢復為17％，經濟部爭取擴大《產創》租稅優惠，財政部官員表示，營所稅稅率的調整有其配套，至於經濟部爭取新增或擴大抵減優惠，須進一步細算，會與經濟部再研究。據悉，在人才培育上，財政部關心的是，台灣不缺人才，但如何協助企業讓人才不被挖角，才是要努力的方向。

除了新增租稅等優惠，財政部也在盤點能否透過強化落實現制，提升現有政策效能，如重新檢視給予中小企業的融資機制，已要求公股銀行就細節提出可行方案，將於本周開會時討論。

促參部份，之前財長蘇建榮便已提出希望除公共建設，還能擴及公共服務，這部分也將研究可行試行方案。

綜所稅扣除額 推新陳代謝

對於綜所稅扣除額等檢討，學界提出應「新陳代謝」、「設天花板」以及「納排富條款」，政大財政系副教授陳國樑即表示，現在許多特別扣除額屬於成本概念，應在所得計算時，即以成本減除，台灣當前稅制特別扣除額大於一般扣除額的設計，有違國際趨勢。

面對今年擬新增長照等扣除額，學者表示，目前立委等提出爭取納入的扣除額、免稅額即高達60餘項，建議財政部應設天花板，以當前平均扣除額等占綜稅所總稅額6成左右為限，即使項目增加，總扣抵率不能再拉升。另希望比照學前幼兒扣除額有排富設計，為讓有限資源用在刀口上，爭取其他扣除額能納入排富精神，官員表示，相關建議將在5月綜所稅報稅後，進行評估。

(中國時報)