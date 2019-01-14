超越極限 力拚獲利優去年
國票金控旺年會熱鬧登場，國票金董事長魏啟林表示，雖然各界預料今年國際景氣比去年都差，「大陸在保6、台灣在保2」，但董事會仍訂出獲利目標不能低於去年，希望在全體員工努力下，能超越極限，「Nothing is Impossible」，沒有不可能的。
國票金在新北市工商展覽中心席開百桌，除國際票券外，包括國票證券、國票創投、國票投顧、國票期貨、國票華頓投信與國旺租賃齊聚一堂，中南部員工北上參與盛會，展現大團結的氣勢，現場沸騰。
受去年下半年資本變動影響，國票金績效受到嚴格考驗，不過魏啟林相當慶幸，金控預算達成率仍有99％，其中票券跟創投還能維持100％，衝擊最大的國票證則維持70％，整體交出稅後利潤20億元以上的成績。
魏啟林說，因為陸美貿易戰，全球經濟除了美國以外，日本、中國大陸、歐盟經濟成長率都漸漸趨緩，今年國際經濟預測更差，包括對美國、中國大陸、歐盟都往下調，但相信只要全體員工努力，一定可以挑戰達標。
魏啟林說，旺年會主題是「心不設限、才能超越極限」，也符合董事會要求獲利不能低於去年的目標，他則衷心期盼陸美貿易折衝能好一點、美國利率可維持下來，新興市場不能動亂，台灣的經濟按主計總處、中經院預測，應該能夠保住2％。
除了既有子公司外，魏啟林也揭露可能的新成員－純網銀，由於國票金旗下缺銀行，若補足這最後一哩，就可讓長期經營的金流平台與證券、投信產生綜效，過去票券只有前半段做到法人，後段分戶房貸目前做不到，未來都夠透過網銀達成。
魏啟林說，金管會開放Fintech（數位金融）的時機「既不早、也不晚」，現在開放純網銀非常剛好，可以借鏡其他國家的發展，也少走冤枉路，如果國票金真能拿到純網銀，還會與台灣樂天信用卡合作發卡。
(中國時報)
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