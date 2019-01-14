搶攻純網銀 國票金組金融隊

2019年01月14日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國票金董事長魏啟林。（鄧博仁攝）

純網銀「3搶2」競爭激烈，國票金控董事長魏啟林表示，網銀絕非網路加銀行、把銀行網路化而已，如同「貓加熊不會是貓熊，貓熊就是貓熊」，國票金與樂天的組合「就是貓熊」，不僅有原生的純網銀思維，且可援引樂天在日本的經營經驗，最有可能成功。

國票金8日董事會通過，與日本樂天銀行、樂天信用卡公司合資設立純網銀，其中國票金占股49％、樂天占股51％，這台日聯軍將與中華電信主導的將來商業銀行、LINE為首的LINE Bank競逐「唯2」純網銀執照。

面對對手來頭不小，魏啟林強調這支「台日聯軍」有5大優勢，雖純網銀在台灣剛要起步，但日本樂天銀行是成功營運18年的純網銀楷模，若能取得執照複製到台灣市場，不只最有機會成功，還能刺激其他產業同步成長，為台灣經濟發展帶來貢獻。

魏啟林說，日本樂天銀行營運績效優異，以2017年度為例，當期淨利為230億日圓，年增幅度超過20％，雖存款總額非最高，獲利能力卻位居第一，顯見其擁有獨特的競爭策略及優異的經營能力，正是國票金最大利基。

魏啟林分析，全球銀行業已經和Fintech新創密切合作，因此銀行業最大的威脅將是來自亞馬遜、阿里巴巴這類的大型電商平台，樂天成功建構全球10億用戶的龐大生態系，擁有運作生態系之最佳技術及經驗，當然有能力在台灣串接更多元的服務。

資安方面，魏啟林表示，資訊安全與風險控制是「純網銀的生命」，因純網銀沒實體分行能確認身份，等於暴露在比傳統銀行更高風險，如果沒辦法證明資訊能力，就無法開業，透過兩方累積豐富經驗及成熟技術，絕對符合主管機關要求。

魏啟林強調，有人稱對手股東組成相當多元，但國票金跟樂天都是金融的底子，也是三組中唯一的「金融隊」，承繼日本嚴謹保守之金融文化，也擷取國票金受台灣金融監理之經驗，穩健經營、維持穩定最沒問題。

(中國時報)