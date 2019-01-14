稅款分配不公 立委喊修財劃法
稅收超徵，中央統籌分配款隨之增加，地方政府有望在年關前，拿到逾150億元年終大紅包，不過，依公式計算，六都分得近百億、約64％，並以台北市24億居冠，立委曾銘宗直言，包括高雄等許多縣市財務吃緊，前院長賴清德承諾選後修《財劃法》改善，期接任閣揆的蘇貞昌能兌現，會請財委會召委將其所提《財劃法》修正案排入立院下會期議程，希望政院即使不提案，至少做到不反對。
去年稅收超徵約888億，中央統籌分配稅款跟著水漲船高，雖然實際數額要在15日才會明朗，不過依12月暫估數，去年全年中央統籌分配稅款可達2804.51億元，比預估數多了159.83億元，依《中央統籌分配稅款分配辦法》規定，約有159.39億元的普通統籌款可以按分配比例分給各地方政府。
其中縣市增加比約6.09％較高，六都及鄉鎮增加比率則為6.03％，即便如此，六都合計新增分配額約97.16億，約占總額64％，其中又以台北市的逾24億居冠，新北以18.05億位排名第二。
不過近年來統籌分配款分配方式，屢遭外界抨擊，質疑《財劃法》最近一次修正是在18年前，當時只有台北市、高雄市兩大直轄市，如今還有桃園市、新北市、台中市、台南市加入，時空環境變化太大，有修正必要。月前台南市、高雄市、新北市地方首長也紛紛高分貝向中央喊話要求修法。
九合一大選前，賴清德原規畫選後修，不過，選後藍天大於綠地，一年半後又有總統大選，以致《財劃法》是否應修正出現雜音。曾銘宗指出，賴清德長期在地方主政，很了解地方財政，原本想選前修，後來改承諾選後修，如今蘇貞昌接任，其過去當過屏東縣長、台北縣長，也清楚地方財政爭議，特別《財劃法》攸關地方政府財政永續，呼籲蔡政府不要有太多政治考量，盡快修法。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。