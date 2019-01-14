尾牙數位風 人臉辨識抽大獎
台新金控今年旺年會大吹數位風，在活動現場擺設一台可以刷臉提款的ATM，以及逾10台使用多元行動支付的自動販賣機供員工體驗。由於台新銀行成立到今年已邁入第27年，台新金控董事長吳東亮不只加碼，抽出27萬元的最大獎，還透過人臉辨識技術啟動獎項摸彩，讓整場氣氛High到最高點。
各家金控年終尾牙陸續登場，台新金上周六（12日）在台北南港展覽館舉行旺年會，金控及旗下子公司來自全臺各地及海外據點員工8千多人齊聚一堂，席開800多桌並有高達千萬的摸彩獎項，場面相當盛大、熱鬧。
吳東亮進場時受到員工夾道歡迎，在開心之餘也和員工玩起自拍，吳東亮致詞時向大家拜早年，也帶領高階主管舉杯向員工敬酒，肯定並感謝全體員工過去一年的努力。
今年台新金控旺年會的節目安排是由員工組隊表演，四個媲美專業級的精彩演出，讓台上台下樂聲、掌聲、尖叫聲不斷，節目間穿插著摸彩安排，整場活動可說是高潮迭起。由於員工是利用工作之餘進行節目的排演，吳東亮也特別對參與表演的同仁表達慰勉之意，並頒贈獎金予以鼓勵。
這幾年台新在數位化服務的推動成效頗佳，除了Richart數位帳戶開戶數持續領先同業外，去年底也運用人臉辨識技術率先推出ATM刷臉提款服務，而人臉辨識技術也被利用在今天旺年會的摸彩橋段。
融入數位化的元素外，台新金控旺年會也兼做慈善，特別在會場進行支持台新銀行公益慈善基金會「您的一票 決定愛的力量」活動的安排，也獲得員工熱情的迴響。此外，摸彩獎項除了現金、刷卡金外，也包括國泰航空亞洲線商務艙機票及亞洲萬里通里數。
面對新的一年，吳東亮以「喜迎金豬年，讓我們共同攜手，以穩健的步伐繼續向前」和員工共勉。台新金控今年的旺年會就在八千多人的歡笑聲中圓滿畫下句點。
(中國時報)
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