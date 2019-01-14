掌握3大策略 搶進AI投資盛宴

2019年01月14日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

AI布局建議3大策略

迎接2019新年來到，人工智慧（AI）是今年科技業最熱門的投資話題，也是未來帶動全球經濟成長率的要角；安聯投信表示，未來3至5年是AI發展關鍵年，不僅是企業投資主流，對投資人來說，更有綿延數十年的投資機會，只要掌握AI基礎設施、AI應用程式、AI可涉入產業3大投資策略，就有全方位放大投資的機會。

未來3至5年是關鍵年

安聯環球投資資深研究分析師暨投資組合經理周如興（Stephen Jue）表示，人工智慧現在正開始，機器學習專注於特定領域，AI與人類的智力效率相去不遠，預估到2025年，「一般AI」時代將來臨，屆時人工智慧可投身各項專業領域，AI如同人類一般聰明，可以執行任何人類智力可以勝任的任務。

到了2030年後，周如興認為，人工智慧將會帶動GDP增加約15.7兆美元，更因為創新帶來的效率，讓成熟國家的經濟成長率翻倍，到2040年有機會開啟「超級AI」時代，AI將比人類更聰明，不僅能自我學習，更能幫助人類實現社會目標。

全球金融市場近來飽受陸美貿易戰、升息及經濟趨緩影響，周如興進一步指出，這些負面消息已反映在資本價格中，例如，科技類股本益比已下修至15、16倍，半導體更回到2012年水準，雖然目前企業來自AI的營收貢獻占比不高，最多約5%至10%，但相信企業會持續擴大AI相關資本支出與投資，公司營收表現將更穩健，成了市場投資機會。

預見接下來的10年，周如興表示，AI將成為拉動世界成長和創新的引擎，顛覆現在的商業模式，宛如30年前的網際網路（Internet）翻轉人們資訊取得的模式；麥肯錫研究也發現，採用AI的企業利潤率平均提升7個百分點，而沒有採用AI的企業，利潤率則下跌2個百分點。

安聯集團於2016年9月與日本三井住友銀行攜手打造市場上首檔全球AI基金，當時資產規模高達31億美元，隔年又在歐洲、亞洲發行「安聯全球AI人工智慧基金」，安聯始終扮演專注AI投資的先行者。

安聯是AI投資先行者

安聯發行的全球AI基金位於舊金山，密切追蹤矽谷產業發展，周如興透露，挑選投資標的時，經理人會審慎評估企業的創新事業計畫、成效、透過深入訪談後，評估3、5年後對企業獲利成效。

(中國時報)