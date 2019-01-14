科技股標的 看好AI、大數據

2019年01月14日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

經濟成長趨緩，加上美國升息、英國脫歐，2019年是投資機會與風險並存的一年；分析師表示，全球經濟趨緩是確定的事實，台股後續表現貿易戰談判結果是最重要的關鍵，左右台股是否轉強的重要指標。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近來貿易談判順利利多，加上聯準會公布12月會議紀要重申對升息抱持耐心與彈性的消息，利多消息立即反映在美股、半導體和晶片等科技股等，皆出現反彈，短線上市場氣氛明顯轉佳。近期陸續登場的重量級企業法說，其獲利預估和產業展望，則成為接下來市場高度關注的焦點。

廖哲宏表示，基本面訂單下修狀況仍持續，預期企業獲利仍是持續下修，然美股短期跌幅深，乖離過大，加上部分利空逐步鈍化，部分具中長期成長趨勢的族群，仍具利基，重要廠商定調2019年產業趨勢及營運狀況，仍是關鍵。

在科技股方面，廖哲宏表示，短線上指數雖有強彈空間，然主要還是宜以技術面上的反彈視之，把時間拉長，科技投資標的仍來自有數年成長的大趨勢族群，如：車用電子、5G、頻寬升級需求的網通產品、AI、大數據、高效能運算等。

廖哲宏表示，現階段擇股標準是挑選產業趨勢正成長，如無線耳機、車電、物聯網、雲端與5G等，投資人不需太過悲觀；廖哲宏指出，科技股不是全數衰退，像剛才說的無線耳機，不管是那一種，都是成長，車用電子、物聯網也在進化中增長。此外，雲端儲存也會成長，基礎建設搭配到5G，也是成長區塊，從韓國、日本、北美5G基建都已開始，預期5G走的步調會長一點。

國泰證期研究部分析師 蔡明翰預測，若貿易戰雙方緊張氣氛舒緩、關係好轉，美國、台灣今年企業獲利平均還能呈現5%左右以內的個位數成長，若談判破局、關稅持續打下去，企業獲利將下修到連正數都不保，台股絕非跌個1、2千點就會畫下句點。

(中國時報)