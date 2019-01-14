瞄準AI潛力成長股 混沌市場突圍術

2019年01月14日 04:11 中國時報 （作者為安聯環球投資資深研究分析師暨投資組合經理周如興）

踏進2019年，逆風漸增，時冷時熱的投資環境，雖然讓成長股難覓，但在雲端及大數據的推動下，破壞式創新如大數據、AI人工智慧，方興未艾，反倒闖出一條新興成長的康莊大道，成為混沌市場下的另一盞明燈；而AI的快速發展，更是迎來了一場資本盛宴。

相關數據顯示，以創投市場為例，AI是創投資金的最大注資領域。AI相關注資在2012年到2017年間複合成長率（CAGR）達83％；不僅如此，2017年注資額更來到歷史新高，是2016年的340％。2018年上半年注資持續成長，AI已明顯成為創投資金中最注目的新興產業。

AI到底有多厲害？AI其實涵蓋了相當廣泛的學問:深度學習、機器學習、大數據、3D視覺等，這些科技正在走向整合，並且使AI在現實世界中實現；不僅如此，更有效地讓擁抱這項創新的企業潛將很有很大機會獲取相當可觀的收益。

而回到產業發展上，觀察近年來，AI快速發展，多歸功於行動裝置、雲端及大數據，讓AI發展歷程從1950年代起的大型電腦、客戶端伺服器、網際網路及雲端與行動裝置等的程式領域，進而躍進到由大數據和AI領帶頭的智慧領域。

眼前，AI技術正開始逐漸廣泛運用到汽車、零售及醫療等產業、翻轉並深入你我的生活。由於它將幫助多產業提升附加價值，所以，延伸到投資上，AI的投資應該跨界各種領域，不再只是侷限於科技股，而許多新科技應用以及新趨勢所帶來的長期投資機會也漸躍升為主流。

就AI投資主題上，值得注意的是，在新型態AI計算晶片需求增加推波助瀾下，新一代AI處理器和系統有望在未來幾年內出現，預計性能將再提升100倍至1000倍，使AI擴及各邊緣設備。

目前AI訓練所使用的運算量每3.5個月就會翻倍，較摩爾定律的18個月為快。考慮到雲和企業數據中心的需求，在可預見的未來，CPU和GPU仍將是最大的AI芯片市場。

至於在下一階段，發展重點則可進一步關注AI推理，以及將AI部署到數十億邊緣設備的新型處理需求上，例如特殊應用積體電路（ASIC）和現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）。此外AI推論將擴展整個AI晶片市場，其規模可能是AI訓練市場的三到五倍，成長爆發力不可小覷。

展望後市，從過去經驗來看，每一波破壞式創新，都有機會產生未來3到5年的大贏家。面對2019年，投資人應把握繼續尋找成長潛力的機會，瞄準如AI等破壞式創新帶來的趨勢投資機會，並採取選擇性承受風險，主動管控風險和機會。

(中國時報)