台經院估景氣 下半年突破僵局
近來金融市場震盪起伏，蘋果下修財測、全球經濟趨緩等利空影響，戰火從新興市場一路殺到美股也慘遭拖累；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，美國聯準會上半年仍持續升息，加上縮表壓力，都不力於股市表現，資金隨時有從金融市場抽離的風險，待風險平息後，經濟前景最快於下半年突破僵局，股市才有觸底反彈的機會。
孫明德進一步指出，除了升息、縮表隱憂外，全球經濟成長走向趨緩，先前陸美貿易戰打得七葷八素，企業營運面不好，獲利肯定向下修，股市表現很難好得起來，依照過去景氣下滑的週期來看，最快要到今年第3季，景氣從「諸事不順」，轉為「突破僵局」。
隨著貿易戰談判，陸、美關係似乎已有緩解跡象，孫明德指出，英國脫歐也即將告一段落，只要下半年沒有意料不到的政經變化，打亂經濟復甦的腳步，預計最快今年第3季經濟就有觸底反彈的機會。
匯豐中華投信預測，今年整體經濟成長速度處於略低狀態，但尚未達到「衰退」的程度，與此同時，各地企業的盈利持續向好，在微妙的市場環境下，需要留意主要的風險來自於美聯準會的持續升息，其次，是貿易戰對大陸經濟成長造成的風險；另一方面，新興市場和亞洲資產將重新啟動，提供投資機會，但波動下，審慎選擇仍是關鍵。
從資產配置的角度來看，孫明德建議，上半年可提高美元、黃金的比重，或是避險性較強的資產，以利資產暫時停留；匯豐環球投資管理資產配置策略首席分析師Joseph Little表示，當景氣觸底後，可偏好較具風險性的資產類別，透過股票而非信用債券重拾增長機會。
(中國時報)
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