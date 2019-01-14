雙普會5次 川普拒讓內容曝光

2019年01月14日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普上任後五會普丁

編者按美國聯邦政府停擺時間創下紀錄，總統川普發推文表示他在白宮「孤家寡人」。通俄門調查持續擴大；歐盟的兩大支柱英國和法國領導人都陷入治理危機。法國黃背心抗議運動持續第九周、英國則因脫歐協議無法在國會通過，社會高度分裂。本報特別為讀者製作了近期美歐因全球化造成的貧富不均和認同危機，引起美歐政治動盪至今都無法停歇的特別報導。

美國特別檢察官穆勒領導的「通俄門」調查即將收尾。美媒12日踢爆，川普上任總統以來，曾與俄羅斯總統普丁在5個不同地點會面，但會談內容完全未留下任何公開或機密紀錄，就連自家高階官員都不知道會談內容，川普還用各種手段，千方百計避免會談細節曝光。

G20期間 沒收口譯筆記

《華盛頓郵報》引述不具名官員報導，川普就任2年以來，一直「不遺餘力」地隱藏他與普丁會談的所有細節。2017年7月，在德國漢堡的20國峰會（G20），川普偕同時任國務卿的提勒森與普丁會談後，會議後川普沒收口譯員的筆記，同時命令口譯員不准向其他官員提及會議內容，官員和媒體只拿到提勒森發布的簡單聲明。1名白宮顧問及國務院資深官員要求取得進一步資料時，才發現川普的異常行為。

去年7月，「雙普會」在芬蘭首都赫爾辛基登場，會談達2小時，不過沒有任何美方官員與會，事後官員也沒拿到會議紀錄。

芬蘭會普 2小時沒紀錄

前美國官員指，川普刻意支開官員或藏匿會談紀錄的舉動相當不尋常，前總統通常都希望重要會談時有高階官員在場見證，並記錄內容，再給其他官員參考。

駁斥為俄工作 稱侮辱人

新聞曝光後，川普接受福斯電視台訪問並回應，他會晤過很多國家的總統，「我們有場很棒的對話，我們討論了以色列和其他許多事情…我沒有要隱藏任何事」。記者問川普是否為俄羅斯工作？川普表示：這問題侮辱人！CNN評論員維諾格拉德更是直接表示，川普的推特彷彿是普丁寫的。白宮發言人桑德斯則批評，《華郵》的報導「不正確地讓人難以忍受」，該媒體「浪費了2年時間，嘗試捏造假的（通俄門）串謀醜聞…實際上川普總統對俄方很強硬」。

行為有異 FBI展開調查

《紐約時報》11日也踢爆，川普於前年5月開除前聯邦調查局（FBI）局長柯米後，FBI即開始調查川普是否妨礙司法，以及他是否在知情的狀況下幫俄國做事。川普為此勃然大怒，12日在2小時內連發5則推文痛批，「剛剛在失敗的紐約時報上看到，那些因糟糕理由被開除或被迫離職的前FBI腐敗領導人，在我開除柯米後，也沒有證據就對我展開調查！」

(中國時報)