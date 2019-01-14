聯邦恐打烊到2月底 邊牆戰上法院

2019年01月14日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國部分聯邦政府機構自12月22日關門至今已23天，刷新美國史上政府關門最久紀錄。全美最大公務員工會「美國聯邦政府僱員聯盟」（AFGE）等工會已向「聯邦索賠法院」遞狀，控告政府帶頭違反了《公平勞動基準法》。全美航管員工會（NATCA）則控告川普政府未經適當程序剋扣工資，違反了憲法《第五修正案》。

據悉白宮幕僚已開始構思若1月29日川普發表國情咨文時政府仍停擺，咨文內容要寫些什麼。一些幕僚認為，屆時政府關門將進入第39天，川普可在國情咨文中抨擊國會議員要為關門負責，譴責他們不重視美國南方邊界的移民危機。此外，白宮預算管理辦公室也正在為政府關門持續到2月底預作準備。

川普不妥協，當年和柯林頓對抗、造成政府關門21天的前眾議院議長金瑞契也力勸川普要挺住，得忍耐政府關門直到2月底或更晚，不堅持下去，就別想連任。

邊牆僵局導致的政府關門有何解方？專家提出了三個方法。一，川普不經國會，逕行宣布全國緊急狀態，用原本用於國防或救災的經費，拿來蓋美墨邊牆。

二，共和黨議員倒戈，與民主黨同一陣線，通過沒有列入57億美元邊界牆預算的政府開支案。不過國會達成的協議最後還是要川普同意才算數。

三，法律攻防戰。民主黨把焦點放在法庭，但川普似乎也不怯戰。他說：「我會被告上法庭，官司會由第九巡迴上訴法庭審理…我們可能在那裡遭到敗訴，然後但願我們能夠在最高法院勝訴。」

(中國時報)