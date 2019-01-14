馬克洪稱許多人想不勞而獲
法國黃背心運動連續第9周在全國各地發動示威，8萬4千人參與抗議，人數比前周的5萬人大幅上升；其中首都巴黎有8千人走上街頭，比一周前暴增1倍以上。總統馬克洪抨擊抗議者，許多法國人想不勞而獲。今天將發表告全民公開信，並宣布舉辦全國大辯論。
在前周黃背心首度把戰線延伸到塞納河西岸，警民爆發激烈肢體衝突、以及發生近20年來政府機構第一次被示威者攻入搞破壞後、當局早放言不再容忍暴力，12日在全法部署高達8萬警力維安，光是巴黎就安排7千人進駐，果然收到成效。
在巴黎，群眾從城東的財政部出發，一路行經北區林蔭大道熱鬧的購物區，他們雖然喧鬧呼口號，但秩序相對平和。不過在遊行進入尾聲、即將抵達終點凱旋門時，部分示威者突然脫離指定路線，以石塊、瓶罐、雜物和噴漆攻擊鎮暴警察，警方祭出催淚瓦斯和水柱反擊，驅散暴衝的激進抗議人士。在香榭大道集結的幾小撮人馬，則高喊要總統馬克洪下台，一面旗幟還寫著「馬克洪，我們要把你的地盤拆了！」
最新出爐民調顯示，一周前黃背心攻擊警方和政府機構引爆的暴力衝突，已讓這項社會運動的輿論支持度走低，黃背心反對的目標─馬克洪總統民調反而微升到30％至34％。巴黎政治學院教授考特赫斯指出，黃背心和暴力掛勾，只會讓運動更形兩極化。
為了弭平民怨，馬克洪今天將對全民發表公開信，解釋他接下來「打算怎麼做」，並將宣布自1月15日到3月15日舉辦開放全民參與、傾聽民意的「全國大辯論」，讓民眾暢所欲言。
(中國時報)
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